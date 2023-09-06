Власти Сургута решили, как украсят город к Новому году

В Сургуте на новогодние инсталляции и установку световых фигур власти потратят около 8,5 млн рублей. Соответствующий тендер администрация города разместила на портале госзакупок.
«Объект закупки — выполнение работ по новогоднему световому оформлению города Сургута. Заказчик — администрация. Начальная цена — 8 428 200 рублей», — сообщается в документах на портале.
Согласно технической документации на центральной городской площади установят «Кремлевскую» звезду и коньки. В сквере городского культурного центра появится серебряная лошадь и световой чум. Возле здания Сургутской филармонии разместят четырех двухметровых снеговиков с музыкальными инструментами: саксофоном, дудкой, виолончелью и гитарой.
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