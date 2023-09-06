06 сентября 2023

Власти Сургута решили, как украсят город к Новому году

Мэрия Сургута потратит почти 8,5 миллиона рублей на новогодние инсталляции
© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюминация к Новому году. Челябинск, иллюминация, кировка, гирлянды на кировке, новогодняя иллюминация
Возле здания Сургутской филармонии появится четыре двухметровых снеговика Фото:

В Сургуте на новогодние инсталляции и установку световых фигур власти потратят около 8,5 млн рублей. Соответствующий тендер администрация города разместила на портале госзакупок.

«Объект закупки — выполнение работ по новогоднему световому оформлению города Сургута. Заказчик — администрация. Начальная цена — 8 428 200 рублей», — сообщается в документах на портале.

Согласно технической документации на центральной городской площади установят «Кремлевскую» звезду и коньки. В сквере городского культурного центра появится серебряная лошадь и световой чум. Возле здания Сургутской филармонии разместят четырех двухметровых снеговиков с музыкальными инструментами: саксофоном, дудкой, виолончелью и гитарой.

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В Сургуте на новогодние инсталляции и установку световых фигур власти потратят около 8,5 млн рублей. Соответствующий тендер администрация города разместила на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по новогоднему световому оформлению города Сургута. Заказчик — администрация. Начальная цена — 8 428 200 рублей», — сообщается в документах на портале. Согласно технической документации на центральной городской площади установят «Кремлевскую» звезду и коньки. В сквере городского культурного центра появится серебряная лошадь и световой чум. Возле здания Сургутской филармонии разместят четырех двухметровых снеговиков с музыкальными инструментами: саксофоном, дудкой, виолончелью и гитарой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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