Путин похвалил жителей новых регионов за вклад в объединение с РФ

Выборы в новых российских регионах являются важным шагом для интеграции в страну, а большая явка на голосование показывает зрелость избирателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеовстрече с избранными главами субъектов РФ.
«Прошедшие выборы в новых регионах — важный шаг интеграции. Граждане чувствуют поддержку России», — сказал Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что голосование было честным и открытым. Также на выборах в новых субъектах РФ была большая явка, что говорит о зрелости избирателей. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
Единый день голосования прошел 10 сентября. В результате этих парламентских выборов все временно исполняющие обязанности глав новых регионов, были официально назначены на посты губернаторов этих субъектов РФ.
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