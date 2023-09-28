Путин похвалил жителей новых регионов за вклад в объединение с РФ

Путин: новые регионы сделали большой шаг по интеграции в Россию
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил о зрелости жителей новых регионов РФ Фото:

Выборы в новых российских регионах являются важным шагом для интеграции в страну, а большая явка на голосование показывает зрелость избирателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеовстрече с избранными главами субъектов РФ.

«Прошедшие выборы в новых регионах — важный шаг интеграции. Граждане чувствуют поддержку России», — сказал Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что голосование было честным и открытым. Также на выборах в новых субъектах РФ была большая явка, что говорит о зрелости избирателей. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Единый день голосования прошел 10 сентября. В результате этих парламентских выборов все временно исполняющие обязанности глав новых регионов, были официально назначены на посты губернаторов этих субъектов РФ.

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Выборы в новых российских регионах являются важным шагом для интеграции в страну, а большая явка на голосование показывает зрелость избирателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеовстрече с избранными главами субъектов РФ. «Прошедшие выборы в новых регионах — важный шаг интеграции. Граждане чувствуют поддержку России», — сказал Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что голосование было честным и открытым. Также на выборах в новых субъектах РФ была большая явка, что говорит о зрелости избирателей. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Единый день голосования прошел 10 сентября. В результате этих парламентских выборов все временно исполняющие обязанности глав новых регионов, были официально назначены на посты губернаторов этих субъектов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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