Путин похвалил жителей новых регионов за вклад в объединение с РФ

Путин: новые регионы сделали большой шаг по интеграции в Россию

28 сентября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о зрелости жителей новых регионов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выборы в новых российских регионах являются важным шагом для интеграции в страну, а большая явка на голосование показывает зрелость избирателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеовстрече с избранными главами субъектов РФ. «Прошедшие выборы в новых регионах — важный шаг интеграции. Граждане чувствуют поддержку России», — сказал Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что голосование было честным и открытым. Также на выборах в новых субъектах РФ была большая явка, что говорит о зрелости избирателей. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Единый день голосования прошел 10 сентября. В результате этих парламентских выборов все временно исполняющие обязанности глав новых регионов, были официально назначены на посты губернаторов этих субъектов РФ.

Выборы в новых российских регионах являются важным шагом для интеграции в страну, а большая явка на голосование показывает зрелость избирателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеовстрече с избранными главами субъектов РФ. «Прошедшие выборы в новых регионах — важный шаг интеграции. Граждане чувствуют поддержку России», — сказал Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что голосование было честным и открытым. Также на выборах в новых субъектах РФ была большая явка, что говорит о зрелости избирателей. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Единый день голосования прошел 10 сентября. В результате этих парламентских выборов все временно исполняющие обязанности глав новых регионов, были официально назначены на посты губернаторов этих субъектов РФ.