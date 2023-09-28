Тюменцы продают прогулки по бесплатной Гилевской роще. Скрин

28 сентября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Стоимость прогулки составляет 500 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени продает прогулки по Гилевской роще за 500 рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. «Предлагаю составить вам компанию для прогулок в живописной Гилевской роще. Насладимся красотой природы, прогуляемся по уютным тропинкам и проведем время в приятной атмосфере беседы. Цена за услугу — 500 рублей», — указано в объявлении. Тюменец отметил, что во время прогулки жители смогут обсудить с ним важные проблемы. Также автор объявления предлагает организовать трансфер до лесопарка. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени предлагает за деньги испортить людям праздник, встречу или собеседование. Стоимость услуги начинается от 300 рублей. Скрин с сайта Avito

Житель Тюмени продает прогулки по Гилевской роще за 500 рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. «Предлагаю составить вам компанию для прогулок в живописной Гилевской роще. Насладимся красотой природы, прогуляемся по уютным тропинкам и проведем время в приятной атмосфере беседы. Цена за услугу — 500 рублей», — указано в объявлении. Тюменец отметил, что во время прогулки жители смогут обсудить с ним важные проблемы. Также автор объявления предлагает организовать трансфер до лесопарка. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени предлагает за деньги испортить людям праздник, встречу или собеседование. Стоимость услуги начинается от 300 рублей.