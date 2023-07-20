Тюменец организовал «агентство» по срыву праздников. Скрин

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День рождения театрального центра Космос. Тюмень, тусовка, вечеринка
Жителям Тюмени предлагают за деньги испортить людям праздник Фото:

Житель Тюмени предлагает за деньги испортить людям праздник, встречу или собеседование. Стоимость услуги начинается от 300 рублей. Как сообщается в опубликованном на платформе «Avito» объявлении, срыв мероприятия будет организован с соблюдением всех законов РФ.

«Могу испортить: праздник, настроение, собеседование, встречу и т. д. Все вопросы и пожелания по договору, видео и фотоотчет, обращайтесь в любое время. Вознаграждение обсудим по телефону, всë будет на высшем уровне. Мы никому не мстим и не желаем зла, все мероприятия и действия проводим не нарушая законов РФ», — говорится в объявлении.

В разговоре с корреспондентом URA.RU тюменец сообщил, что предложения по тому, как можно испортить праздник, зависит от многих факторов. Например, от места, где будет проходить «мероприятие», и от количества задействованных в нем людей. Также клиентам предлагается оценить по десятибалльной шкале уровень «срыва» праздника. Автор объявления отметил, что он может и улучшить встречу и сблизить людей.

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Житель Тюмени предлагает за деньги испортить людям праздник, встречу или собеседование. Стоимость услуги начинается от 300 рублей. Как сообщается в опубликованном на платформе «Avito» объявлении, срыв мероприятия будет организован с соблюдением всех законов РФ. «Могу испортить: праздник, настроение, собеседование, встречу и т. д. Все вопросы и пожелания по договору, видео и фотоотчет, обращайтесь в любое время. Вознаграждение обсудим по телефону, всë будет на высшем уровне. Мы никому не мстим и не желаем зла, все мероприятия и действия проводим не нарушая законов РФ», — говорится в объявлении. В разговоре с корреспондентом URA.RU тюменец сообщил, что предложения по тому, как можно испортить праздник, зависит от многих факторов. Например, от места, где будет проходить «мероприятие», и от количества задействованных в нем людей. Также клиентам предлагается оценить по десятибалльной шкале уровень «срыва» праздника. Автор объявления отметил, что он может и улучшить встречу и сблизить людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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