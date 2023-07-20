Жителям Тюмени предлагают за деньги испортить людям праздник Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени предлагает за деньги испортить людям праздник, встречу или собеседование. Стоимость услуги начинается от 300 рублей. Как сообщается в опубликованном на платформе «Avito» объявлении, срыв мероприятия будет организован с соблюдением всех законов РФ.

«Могу испортить: праздник, настроение, собеседование, встречу и т. д. Все вопросы и пожелания по договору, видео и фотоотчет, обращайтесь в любое время. Вознаграждение обсудим по телефону, всë будет на высшем уровне. Мы никому не мстим и не желаем зла, все мероприятия и действия проводим не нарушая законов РФ», — говорится в объявлении.

В разговоре с корреспондентом URA.RU тюменец сообщил, что предложения по тому, как можно испортить праздник, зависит от многих факторов. Например, от места, где будет проходить «мероприятие», и от количества задействованных в нем людей. Также клиентам предлагается оценить по десятибалльной шкале уровень «срыва» праздника. Автор объявления отметил, что он может и улучшить встречу и сблизить людей.