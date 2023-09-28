В Челябинске ограничили продажу бензина до десяти литров в одни руки. Фото

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, горючее
В Челябинске «Лукойл» продает не более десяти литров бензина в одни руки за раз Фото:

В Челябинске на заправке «Лукойл» ограничили продажу АИ-95 и дизельного топлива. Согласно объявлениям на колонках, один водитель может взять не более десяти литров в день.

«Отпуск АИ-95 и ДТ ЭКТО временно ограничен. Не более 10 литров», — гласит объявление.

Фотографией с заправки с telegram-каналом «Челябинск, который смог» поделился читатель. Он сообщил, что заметил такие объявления на нескольких заправках. Читателю ограничение по выдаче бензина кассиры объяснили нехваткой водителей бензовозов.

URA.RU отправляло официальный запрос в ПАО «Лукойл». Тогда читатели поделились с агентством фотографиями с пустыми бензоколонками.

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В Челябинске на заправке «Лукойл» ограничили продажу АИ-95 и дизельного топлива. Согласно объявлениям на колонках, один водитель может взять не более десяти литров в день. «Отпуск АИ-95 и ДТ ЭКТО временно ограничен. Не более 10 литров», — гласит объявление. Фотографией с заправки с telegram-каналом «Челябинск, который смог» поделился читатель. Он сообщил, что заметил такие объявления на нескольких заправках. Читателю ограничение по выдаче бензина кассиры объяснили нехваткой водителей бензовозов. URA.RU отправляло официальный запрос в ПАО «Лукойл». Тогда читатели поделились с агентством фотографиями с пустыми бензоколонками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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