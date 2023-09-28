В Челябинске на заправке «Лукойл» ограничили продажу АИ-95 и дизельного топлива. Согласно объявлениям на колонках, один водитель может взять не более десяти литров в день.
«Отпуск АИ-95 и ДТ ЭКТО временно ограничен. Не более 10 литров», — гласит объявление.
Фотографией с заправки с telegram-каналом «Челябинск, который смог» поделился читатель. Он сообщил, что заметил такие объявления на нескольких заправках. Читателю ограничение по выдаче бензина кассиры объяснили нехваткой водителей бензовозов.
URA.RU отправляло официальный запрос в ПАО «Лукойл». Тогда читатели поделились с агентством фотографиями с пустыми бензоколонками.
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