В Челябинске «Лукойл» продает не более десяти литров бензина в одни руки за раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске на заправке «Лукойл» ограничили продажу АИ-95 и дизельного топлива. Согласно объявлениям на колонках, один водитель может взять не более десяти литров в день.

«Отпуск АИ-95 и ДТ ЭКТО временно ограничен. Не более 10 литров», — гласит объявление.

Фотографией с заправки с telegram-каналом «Челябинск, который смог» поделился читатель. Он сообщил, что заметил такие объявления на нескольких заправках. Читателю ограничение по выдаче бензина кассиры объяснили нехваткой водителей бензовозов.

URA.RU отправляло официальный запрос в ПАО «Лукойл». Тогда читатели поделились с агентством фотографиями с пустыми бензоколонками.