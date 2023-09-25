Доступным на заправке оказалось только дизельное топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобилисты жалуются на отсутствие топлива, кроме дизельного, на заправках «Лукоил» в Челябинске. Фотографии с табличками об отсутствии бензина URA.RU 26 сентября предоставил читатель.

«Заехал на заправку по проспекту Победы. На пистолетах с АИ-92 по 95 ЭКТО висят таблички с надписью „нет“», — сообщил URA.RU читатель.

Отсутствует бензин, по заявлениям жителей, и на заправке по улице Доватора. Автомобилисты также отмечают, что в основном с заправок пропал бензин 95 ЭКТО.

URA.RU отправило официальный запрос в ПАО «Лукойл». Ответ будет опубликован после получения.

Автомобилист зафиксировал отсутствие бензина на заправке «Лукоила» фото: читатель URA.RU