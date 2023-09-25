25 сентября 2023

В Челябинске на заправках исчез бензин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, бензоколонка, лукойл, горючее
Доступным на заправке оказалось только дизельное топливо Фото:

Автомобилисты жалуются на отсутствие топлива, кроме дизельного, на заправках «Лукоил» в Челябинске. Фотографии с табличками об отсутствии бензина URA.RU 26 сентября предоставил читатель.

«Заехал на заправку по проспекту Победы. На пистолетах с АИ-92 по 95 ЭКТО висят таблички с надписью „нет“», — сообщил URA.RU читатель.

Отсутствует бензин, по заявлениям жителей, и на заправке по улице Доватора. Автомобилисты также отмечают, что в основном с заправок пропал бензин 95 ЭКТО.

URA.RU отправило официальный запрос в ПАО «Лукойл». Ответ будет опубликован после получения.

Автомобилист зафиксировал отсутствие бензина на заправке «Лукоила»
Автомобилист зафиксировал отсутствие бензина на заправке «Лукоила»
На отсутствие топлива жалуются и в районе ЧМЗ
На отсутствие топлива жалуются и в районе ЧМЗ

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Автомобилисты жалуются на отсутствие топлива, кроме дизельного, на заправках «Лукоил» в Челябинске. Фотографии с табличками об отсутствии бензина URA.RU 26 сентября предоставил читатель. «Заехал на заправку по проспекту Победы. На пистолетах с АИ-92 по 95 ЭКТО висят таблички с надписью „нет“», — сообщил URA.RU читатель. Отсутствует бензин, по заявлениям жителей, и на заправке по улице Доватора. Автомобилисты также отмечают, что в основном с заправок пропал бензин 95 ЭКТО. URA.RU отправило официальный запрос в ПАО «Лукойл». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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