В Свердловской области ищут девочку с веснушками, которая ушла из ребцентра. Фото

28 сентября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

15-летняя Полина Дерябина не выходит на связь с 22 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) полиция разыскивает 15-летнюю Полину Дерябину, которая шесть дней назад ушла из детского социального-реабилитационного центра «Росинка» на улице Ильича и с тех пор не выходит на связь. Информация о пропавшей опубликована на странице ОМВД по Первоуральску в соцсети «ВКонтакте». «Приметы разыскиваемой: рост 162 см, худощавое телосложение, волосы ярко-оранжевого цвета до плеч, глаза карие, на лице веснушки. На момент ухода была одета в черные штаны, черная джинсовая курточка, серые кроссовки», — рассказали в полиции. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам +7 (3439) 64-82-21 или 02. В последний раз Полину видели 22 сентября в 14:00 часов. Полина Дерябина не выходит на связь шесть дней Фото: ОМВД по Первоуральску

В Первоуральске (Свердловская область) полиция разыскивает 15-летнюю Полину Дерябину, которая шесть дней назад ушла из детского социального-реабилитационного центра «Росинка» на улице Ильича и с тех пор не выходит на связь. Информация о пропавшей опубликована на странице ОМВД по Первоуральску в соцсети «ВКонтакте». «Приметы разыскиваемой: рост 162 см, худощавое телосложение, волосы ярко-оранжевого цвета до плеч, глаза карие, на лице веснушки. На момент ухода была одета в черные штаны, черная джинсовая курточка, серые кроссовки», — рассказали в полиции. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам +7 (3439) 64-82-21 или 02. В последний раз Полину видели 22 сентября в 14:00 часов.