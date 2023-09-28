В Свердловской области ищут девочку с веснушками, которая ушла из ребцентра. Фото

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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки
15-летняя Полина Дерябина не выходит на связь с 22 сентября Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) полиция разыскивает 15-летнюю Полину Дерябину, которая шесть дней назад ушла из детского социального-реабилитационного центра «Росинка» на улице Ильича и с тех пор не выходит на связь. Информация о пропавшей опубликована на странице ОМВД по Первоуральску в соцсети «ВКонтакте».

«Приметы разыскиваемой: рост 162 см, худощавое телосложение, волосы ярко-оранжевого цвета до плеч, глаза карие, на лице веснушки. На момент ухода была одета в черные штаны, черная джинсовая курточка, серые кроссовки», — рассказали в полиции.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам +7 (3439) 64-82-21 или 02. В последний раз Полину видели 22 сентября в 14:00 часов.

Полина Дерябина не выходит на связь шесть дней
Полина Дерябина не выходит на связь шесть дней
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) полиция разыскивает 15-летнюю Полину Дерябину, которая шесть дней назад ушла из детского социального-реабилитационного центра «Росинка» на улице Ильича и с тех пор не выходит на связь. Информация о пропавшей опубликована на странице ОМВД по Первоуральску в соцсети «ВКонтакте». «Приметы разыскиваемой: рост 162 см, худощавое телосложение, волосы ярко-оранжевого цвета до плеч, глаза карие, на лице веснушки. На момент ухода была одета в черные штаны, черная джинсовая курточка, серые кроссовки», — рассказали в полиции. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам +7 (3439) 64-82-21 или 02. В последний раз Полину видели 22 сентября в 14:00 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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