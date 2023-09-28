В Первоуральске (Свердловская область) полиция разыскивает 15-летнюю Полину Дерябину, которая шесть дней назад ушла из детского социального-реабилитационного центра «Росинка» на улице Ильича и с тех пор не выходит на связь. Информация о пропавшей опубликована на странице ОМВД по Первоуральску в соцсети «ВКонтакте».
«Приметы разыскиваемой: рост 162 см, худощавое телосложение, волосы ярко-оранжевого цвета до плеч, глаза карие, на лице веснушки. На момент ухода была одета в черные штаны, черная джинсовая курточка, серые кроссовки», — рассказали в полиции.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам +7 (3439) 64-82-21 или 02. В последний раз Полину видели 22 сентября в 14:00 часов.
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