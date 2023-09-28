Свердловский омбудсмен защитила честь солдата, которого заподозрили в дезертирстве

Омбудсмен Мерзлякова защитила честь солдата, которого заподозрили в дезертирстве
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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Свердловский омбудсмен за год помогла тысячам людей и семей Фото:
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Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова помогла решить проблему мобилизованного земляка, которого заподозрили в дезертирстве. Об этом случае URA.RU рассказали в Департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Татьяне Мерзлякова и ее коллегам удалось разобраться в конфликтной ситуации, когда военнослужащего заподозрили в дезертирстве. При этом сам он подтвердил родственникам, что находится в зоне специальной военной операции. В результате в адрес должностных лиц войсковой части было вынесено представление в связи с нарушениями при учете личного состава», — рассказали в ДИП.

Всего на горячую линию по вопросам частичной мобилизации на Среднем Урале за год работы поступило более 30 тысяч обращений. Это были вопросы и просьбы от мобилизованных и их родственников, а также контрактников и добровольцев.

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Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова помогла решить проблему мобилизованного земляка, которого заподозрили в дезертирстве. Об этом случае URA.RU рассказали в Департаменте информационной политики региона (ДИП). «Татьяне Мерзлякова и ее коллегам удалось разобраться в конфликтной ситуации, когда военнослужащего заподозрили в дезертирстве. При этом сам он подтвердил родственникам, что находится в зоне специальной военной операции. В результате в адрес должностных лиц войсковой части было вынесено представление в связи с нарушениями при учете личного состава», — рассказали в ДИП. Всего на горячую линию по вопросам частичной мобилизации на Среднем Урале за год работы поступило более 30 тысяч обращений. Это были вопросы и просьбы от мобилизованных и их родственников, а также контрактников и добровольцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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