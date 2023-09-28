Свердловский омбудсмен защитила честь солдата, которого заподозрили в дезертирстве

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова помогла решить проблему мобилизованного земляка, которого заподозрили в дезертирстве. Об этом случае URA.RU рассказали в Департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Татьяне Мерзлякова и ее коллегам удалось разобраться в конфликтной ситуации, когда военнослужащего заподозрили в дезертирстве. При этом сам он подтвердил родственникам, что находится в зоне специальной военной операции. В результате в адрес должностных лиц войсковой части было вынесено представление в связи с нарушениями при учете личного состава», — рассказали в ДИП.
Всего на горячую линию по вопросам частичной мобилизации на Среднем Урале за год работы поступило более 30 тысяч обращений. Это были вопросы и просьбы от мобилизованных и их родственников, а также контрактников и добровольцев.
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