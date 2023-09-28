WSJ: западная бронетехника не выдержала в противостоянии России

28 сентября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Западная военная техника не работает в конфликте на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная техника не работает на Украине, так как не предназначена для столь интенсивных вооруженных конфликтов. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на украинского военного аналитика Тараса Чмута. «Многие образцы западной бронетехники здесь не работают. Они создавались не для масштабных военных действий, а для конфликтов низкой или средней интенсивности», — рассказал изданию Тарас Чмут. Ранее зарубежная пресса писала, что западная техника, предоставленная Киеву, не спасет украинскую армию. По словам авторов статей, те же американские танки Abrams «капризны в ремонте» и «опасны в использовании», передает «Национальная служба новостей».

Западная техника не работает на Украине, так как не предназначена для столь интенсивных вооруженных конфликтов. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на украинского военного аналитика Тараса Чмута. «Многие образцы западной бронетехники здесь не работают. Они создавались не для масштабных военных действий, а для конфликтов низкой или средней интенсивности», — рассказал изданию Тарас Чмут. Ранее зарубежная пресса писала, что западная техника, предоставленная Киеву, не спасет украинскую армию. По словам авторов статей, те же американские танки Abrams «капризны в ремонте» и «опасны в использовании», передает «Национальная служба новостей».