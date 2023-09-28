WSJ: западная бронетехника не выдержала в противостоянии России

Западная техника не работает на Украине, так как не предназначена для столь интенсивных вооруженных конфликтов. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на украинского военного аналитика Тараса Чмута.
«Многие образцы западной бронетехники здесь не работают. Они создавались не для масштабных военных действий, а для конфликтов низкой или средней интенсивности», —
Ранее зарубежная пресса писала, что западная техника, предоставленная Киеву, не спасет украинскую армию. По словам авторов статей, те же американские танки Abrams «капризны в ремонте» и «опасны в использовании», передает «Национальная служба новостей».
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