Кадыров ответил журналисту Зарубину на вопрос об ухудшении здоровья

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье фразой «Ахмат — сила». Свое заявление чеченский лидер сделал в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.
Зарубин спросил о том, что глава Чечни может сказать людям, распространяющим слухи о проблемах со здоровьем лидера республики. «Ахмат — сила!», — ответил Рамзан Кадыров, подразумевая, что находится в полном здравии. Журналист опубликовал беседу в своем telegram-канале.
В последнее время некоторые СМИ нередко пишут о якобы ухудшении здоровья Кадырова. Недавно он опроверг слухи о своем состоянии, опубликовав видео прогулки под дождем, пишет телеканал 360. Также он писал, что искренне не понимает, почему в случае его болезни должна подниматься какая-то шумиха, передает
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