Кадыров ответил журналисту Зарубину на вопрос об ухудшении здоровья Кадыров опроверг слухи об ухудшении своего здоровья 28 сентября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров опроверг слухи о своем здоровье Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье фразой «Ахмат — сила». Свое заявление чеченский лидер сделал в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. Зарубин спросил о том, что глава Чечни может сказать людям, распространяющим слухи о проблемах со здоровьем лидера республики. «Ахмат — сила!», — ответил Рамзан Кадыров, подразумевая, что находится в полном здравии. Журналист опубликовал беседу в своем telegram-канале. В последнее время некоторые СМИ нередко пишут о якобы ухудшении здоровья Кадырова. Недавно он опроверг слухи о своем состоянии, опубликовав видео прогулки под дождем, пишет телеканал 360. Также он писал, что искренне не понимает, почему в случае его болезни должна подниматься какая-то шумиха, передает MK.RU . Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье фразой «Ахмат — сила». Свое заявление чеченский лидер сделал в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. Зарубин спросил о том, что глава Чечни может сказать людям, распространяющим слухи о проблемах со здоровьем лидера республики. «Ахмат — сила!», — ответил Рамзан Кадыров, подразумевая, что находится в полном здравии. Журналист опубликовал беседу в своем telegram-канале. В последнее время некоторые СМИ нередко пишут о якобы ухудшении здоровья Кадырова. Недавно он опроверг слухи о своем состоянии, опубликовав видео прогулки под дождем, пишет телеканал 360. Также он писал, что искренне не понимает, почему в случае его болезни должна подниматься какая-то шумиха, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям