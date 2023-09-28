Кадыров ответил журналисту Зарубину на вопрос об ухудшении здоровья

Кадыров опроверг слухи об ухудшении своего здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Рамзан Кадыров опроверг слухи о своем здоровье Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье фразой «Ахмат — сила». Свое заявление чеченский лидер сделал в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

Зарубин спросил о том, что глава Чечни может сказать людям, распространяющим слухи о проблемах со здоровьем лидера республики. «Ахмат — сила!», — ответил Рамзан Кадыров, подразумевая, что находится в полном здравии. Журналист опубликовал беседу в своем telegram-канале.

В последнее время некоторые СМИ нередко пишут о якобы ухудшении здоровья Кадырова. Недавно он опроверг слухи о своем состоянии, опубликовав видео прогулки под дождем, пишет телеканал 360. Также он писал, что искренне не понимает, почему в случае его болезни должна подниматься какая-то шумиха, передает MK.RU.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье фразой «Ахмат — сила». Свое заявление чеченский лидер сделал в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. Зарубин спросил о том, что глава Чечни может сказать людям, распространяющим слухи о проблемах со здоровьем лидера республики. «Ахмат — сила!», — ответил Рамзан Кадыров, подразумевая, что находится в полном здравии. Журналист опубликовал беседу в своем telegram-канале. В последнее время некоторые СМИ нередко пишут о якобы ухудшении здоровья Кадырова. Недавно он опроверг слухи о своем состоянии, опубликовав видео прогулки под дождем, пишет телеканал 360. Также он писал, что искренне не понимает, почему в случае его болезни должна подниматься какая-то шумиха, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...