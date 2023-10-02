Боец Александр Токаев из Златоуста (Челябинская область) вместе с напарником взял в плен в минном лесу украинского военнослужащего и спас однополчанина. Как военный рассказал URA.RU, первая же задача в разведгруппе стала успешной.
«Нас было два наряда по два человека в каждом. В 4:40 утра с напарником мы заметили и ранили противника. Укрылись на опушке леса, где кругом разбросаны мины. Украинец решил сдаться. Мы — к нему. Забыли, что по минной местности идем», — рассказал URA.RU Токаев.
Противнику начали оказывать доврачебную помощь. По радиостанции связались со вторым нарядом и попросили помочь вывести пленного. Один из бойцов второго подоспевшего наряда подорвался на мине — множественные осколки вонзились по всему телу. Бойцы осознали, что находятся в ловушке на минном поле.
Не спеша, выбрались сами, вынесли оружие и одежду с документами пленного. Своими силами доставили из красной в зону эвакуации пострадавшего сослуживца, также оказав ему перед этим доврачебную помощь. Нести его пришлось по лесной дороге около пяти километров. Происшествие произошло в конце июля.
«Нам повезло, что в ту ночь беспилотников противника не было. В итоге подорванного бойца доставили в госпиталь, украинцу поставили обезболивающие уколы и тоже передали в руки медиков. Нашу группу представили к госнаградам», — сообщил собеседник.
Военнослужащий поддерживает постоянную связь с родиной. Он благодарен людям, помогающим воевать поставками гуманитарных грузов. Отдельное спасибо «Дерзкий» передал другу Владиславу Гордееву и координатору фонда «Защитники Отечества» в Златоусте Максиму Чернову.
Александр Токаев отличился в ходе выполнения первой же задачи
Фото: личный архив Александра Токаева
На фронте боец продолжает проходить усиленную физподготовку
Фото: личный архив Александра Токаева
Военнослужащий получил медаль «За участие в СВО»
Фото: личный архив Александра Токаева
За выполнение задачи в разведгруппе Токаев награжден орденом «Георгиевский крест» IV степени
Фото: личный архив Александра Токаева
На выполнение заданий бойцы выходят укомплектованные боеприпасами
Боец Александр Токаев из Златоуста (Челябинская область) вместе с напарником взял в плен в минном лесу украинского военнослужащего и спас однополчанина. Как военный рассказал URA.RU, первая же задача в разведгруппе стала успешной. «Нас было два наряда по два человека в каждом. В 4:40 утра с напарником мы заметили и ранили противника. Укрылись на опушке леса, где кругом разбросаны мины. Украинец решил сдаться. Мы — к нему. Забыли, что по минной местности идем», — рассказал URA.RU Токаев. Противнику начали оказывать доврачебную помощь. По радиостанции связались со вторым нарядом и попросили помочь вывести пленного. Один из бойцов второго подоспевшего наряда подорвался на мине — множественные осколки вонзились по всему телу. Бойцы осознали, что находятся в ловушке на минном поле. Не спеша, выбрались сами, вынесли оружие и одежду с документами пленного. Своими силами доставили из красной в зону эвакуации пострадавшего сослуживца, также оказав ему перед этим доврачебную помощь. Нести его пришлось по лесной дороге около пяти километров. Происшествие произошло в конце июля. «Нам повезло, что в ту ночь беспилотников противника не было. В итоге подорванного бойца доставили в госпиталь, украинцу поставили обезболивающие уколы и тоже передали в руки медиков. Нашу группу представили к госнаградам», — сообщил собеседник. Военнослужащий поддерживает постоянную связь с родиной. Он благодарен людям, помогающим воевать поставками гуманитарных грузов. Отдельное спасибо «Дерзкий» передал другу Владиславу Гордееву и координатору фонда «Защитники Отечества» в Златоусте Максиму Чернову.