Боец из Златоуста взял в плен украинца в заминированном лесу и спас однополчанина. Фото

Боец из Златоуста Токаев взял в плен солдата ВСУ и спас однополчанина

02 октября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Златоустовский боец отличился при выполнении первой же задачи в разведгруппе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боец Александр Токаев из Златоуста (Челябинская область) вместе с напарником взял в плен в минном лесу украинского военнослужащего и спас однополчанина. Как военный рассказал URA.RU, первая же задача в разведгруппе стала успешной. «Нас было два наряда по два человека в каждом. В 4:40 утра с напарником мы заметили и ранили противника. Укрылись на опушке леса, где кругом разбросаны мины. Украинец решил сдаться. Мы — к нему. Забыли, что по минной местности идем», — рассказал URA.RU Токаев. Противнику начали оказывать доврачебную помощь. По радиостанции связались со вторым нарядом и попросили помочь вывести пленного. Один из бойцов второго подоспевшего наряда подорвался на мине — множественные осколки вонзились по всему телу. Бойцы осознали, что находятся в ловушке на минном поле. Не спеша, выбрались сами, вынесли оружие и одежду с документами пленного. Своими силами доставили из красной в зону эвакуации пострадавшего сослуживца, также оказав ему перед этим доврачебную помощь. Нести его пришлось по лесной дороге около пяти километров. Происшествие произошло в конце июля. «Нам повезло, что в ту ночь беспилотников противника не было. В итоге подорванного бойца доставили в госпиталь, украинцу поставили обезболивающие уколы и тоже передали в руки медиков. Нашу группу представили к госнаградам», — сообщил собеседник. Военнослужащий поддерживает постоянную связь с родиной. Он благодарен людям, помогающим воевать поставками гуманитарных грузов. Отдельное спасибо «Дерзкий» передал другу Владиславу Гордееву и координатору фонда «Защитники Отечества» в Златоусте Максиму Чернову. Александр Токаев отличился в ходе выполнения первой же задачи Фото: личный архив Александра Токаева На фронте боец продолжает проходить усиленную физподготовку Фото: личный архив Александра Токаева Военнослужащий получил медаль «За участие в СВО» Фото: личный архив Александра Токаева За выполнение задачи в разведгруппе Токаев награжден орденом «Георгиевский крест» IV степени Фото: личный архив Александра Токаева На выполнение заданий бойцы выходят укомплектованные боеприпасами Фото: личный архив Александра Токаева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец Александр Токаев из Златоуста (Челябинская область) вместе с напарником взял в плен в минном лесу украинского военнослужащего и спас однополчанина. Как военный рассказал URA.RU, первая же задача в разведгруппе стала успешной. «Нас было два наряда по два человека в каждом. В 4:40 утра с напарником мы заметили и ранили противника. Укрылись на опушке леса, где кругом разбросаны мины. Украинец решил сдаться. Мы — к нему. Забыли, что по минной местности идем», — рассказал URA.RU Токаев. Противнику начали оказывать доврачебную помощь. По радиостанции связались со вторым нарядом и попросили помочь вывести пленного. Один из бойцов второго подоспевшего наряда подорвался на мине — множественные осколки вонзились по всему телу. Бойцы осознали, что находятся в ловушке на минном поле. Не спеша, выбрались сами, вынесли оружие и одежду с документами пленного. Своими силами доставили из красной в зону эвакуации пострадавшего сослуживца, также оказав ему перед этим доврачебную помощь. Нести его пришлось по лесной дороге около пяти километров. Происшествие произошло в конце июля. «Нам повезло, что в ту ночь беспилотников противника не было. В итоге подорванного бойца доставили в госпиталь, украинцу поставили обезболивающие уколы и тоже передали в руки медиков. Нашу группу представили к госнаградам», — сообщил собеседник. Военнослужащий поддерживает постоянную связь с родиной. Он благодарен людям, помогающим воевать поставками гуманитарных грузов. Отдельное спасибо «Дерзкий» передал другу Владиславу Гордееву и координатору фонда «Защитники Отечества» в Златоусте Максиму Чернову.