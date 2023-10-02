Боец из Златоуста взял в плен украинца в заминированном лесу и спас однополчанина. Фото

Боец из Златоуста Токаев взял в плен солдата ВСУ и спас однополчанина
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бронежилеты, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Златоустовский боец отличился при выполнении первой же задачи в разведгруппе Фото:

Боец Александр Токаев из Златоуста (Челябинская область) вместе с напарником взял в плен в минном лесу украинского военнослужащего и спас однополчанина. Как военный рассказал URA.RU, первая же задача в разведгруппе стала успешной.

«Нас было два наряда по два человека в каждом. В 4:40 утра с напарником мы заметили и ранили противника. Укрылись на опушке леса, где кругом разбросаны мины. Украинец решил сдаться. Мы — к нему. Забыли, что по минной местности идем», — рассказал URA.RU Токаев.

Противнику начали оказывать доврачебную помощь. По радиостанции связались со вторым нарядом и попросили помочь вывести пленного. Один из бойцов второго подоспевшего наряда подорвался на мине — множественные осколки вонзились по всему телу. Бойцы осознали, что находятся в ловушке на минном поле.

Не спеша, выбрались сами, вынесли оружие и одежду с документами пленного. Своими силами доставили из красной в зону эвакуации пострадавшего сослуживца, также оказав ему перед этим доврачебную помощь. Нести его пришлось по лесной дороге около пяти километров. Происшествие произошло в конце июля.

«Нам повезло, что в ту ночь беспилотников противника не было. В итоге подорванного бойца доставили в госпиталь, украинцу поставили обезболивающие уколы и тоже передали в руки медиков. Нашу группу представили к госнаградам», — сообщил собеседник.

Военнослужащий поддерживает постоянную связь с родиной. Он благодарен людям, помогающим воевать поставками гуманитарных грузов. Отдельное спасибо «Дерзкий» передал другу Владиславу Гордееву и координатору фонда «Защитники Отечества» в Златоусте Максиму Чернову.

Александр Токаев отличился в ходе выполнения первой же задачи
Александр Токаев отличился в ходе выполнения первой же задачи
Фото:
На фронте боец продолжает проходить усиленную физподготовку
На фронте боец продолжает проходить усиленную физподготовку
Фото:
Военнослужащий получил медаль «За участие в СВО»
Военнослужащий получил медаль «За участие в СВО»
Фото:
За выполнение задачи в разведгруппе Токаев награжден орденом «Георгиевский крест» IV степени
За выполнение задачи в разведгруппе Токаев награжден орденом «Георгиевский крест» IV степени
Фото:
На выполнение заданий бойцы выходят укомплектованные боеприпасами
На выполнение заданий бойцы выходят укомплектованные боеприпасами
Фото:
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Боец Александр Токаев из Златоуста (Челябинская область) вместе с напарником взял в плен в минном лесу украинского военнослужащего и спас однополчанина. Как военный рассказал URA.RU, первая же задача в разведгруппе стала успешной. «Нас было два наряда по два человека в каждом. В 4:40 утра с напарником мы заметили и ранили противника. Укрылись на опушке леса, где кругом разбросаны мины. Украинец решил сдаться. Мы — к нему. Забыли, что по минной местности идем», — рассказал URA.RU Токаев. Противнику начали оказывать доврачебную помощь. По радиостанции связались со вторым нарядом и попросили помочь вывести пленного. Один из бойцов второго подоспевшего наряда подорвался на мине — множественные осколки вонзились по всему телу. Бойцы осознали, что находятся в ловушке на минном поле. Не спеша, выбрались сами, вынесли оружие и одежду с документами пленного. Своими силами доставили из красной в зону эвакуации пострадавшего сослуживца, также оказав ему перед этим доврачебную помощь. Нести его пришлось по лесной дороге около пяти километров. Происшествие произошло в конце июля. «Нам повезло, что в ту ночь беспилотников противника не было. В итоге подорванного бойца доставили в госпиталь, украинцу поставили обезболивающие уколы и тоже передали в руки медиков. Нашу группу представили к госнаградам», — сообщил собеседник. Военнослужащий поддерживает постоянную связь с родиной. Он благодарен людям, помогающим воевать поставками гуманитарных грузов. Отдельное спасибо «Дерзкий» передал другу Владиславу Гордееву и координатору фонда «Защитники Отечества» в Златоусте Максиму Чернову.
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