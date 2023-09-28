В Пермском крае отец систематический избивал дочь

За истязания ребенка мужчину отправили в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Куединского муниципального округа Пермского края признали виновным в постоянном избиении восьмилетней дочери. Суд отправил его в колонию, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

«С октября по декабрь 2022 года виновный систематически наносил побои своей 8-летней дочери. Она не могла оказать сопротивление в силу возраста, материальной и иной зависимости от отца», — сообщается на сайте ведомства. Ближайшие три года и два месяца истязатель проведет в колонии.

Кроме отца девочки в ходе следствия наказали и сотрудника полиции. К дисциплинарной ответственности привлекли «должностное лицо территориального отдела полиции», а ведомству внесли представление «об устранении причин и условий способствовавших совершению преступления».