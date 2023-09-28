Подоляк: Киев берет Крым под ключевой огневой контроль

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ВСУ начали брать Крым под огневой контроль, сказал Михаил Подоляк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев постепенно берет под контроль Крымский полуостров. Свое заявление он сделал во время телемарафона.

«Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины», — сказал Михаил Подоляк, передает РБК-Украина. По его словам, из-за этого на территории полуострова будут усиливаться панические настроения.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для комментария к этому заявлению Ответ ожидается.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала граждан покинуть полуостров из-за подготовки к захвату полуострова, передает Pravda.Ru. Позже депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев назвал это заявление проявлением «осенней хандры» после неудач ВСУ на фронте, пишет RT. Кроме того, депутат неоднократно заявлял, что территория полуострова хорошо защищена на земле, в воздухе и на воде, сообщает Life.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев постепенно берет под контроль Крымский полуостров. Свое заявление он сделал во время телемарафона. «Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины», — сказал Михаил Подоляк, передает РБК-Украина. По его словам, из-за этого на территории полуострова будут усиливаться панические настроения. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для комментария к этому заявлению Ответ ожидается. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала граждан покинуть полуостров из-за подготовки к захвату полуострова, передает Pravda.Ru. Позже депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев назвал это заявление проявлением «осенней хандры» после неудач ВСУ на фронте, пишет RT. Кроме того, депутат неоднократно заявлял, что территория полуострова хорошо защищена на земле, в воздухе и на воде, сообщает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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