Что выгоднее получать: набор социальных услуг или выплату

Аналитик Андриевская призвала не отказываться от лекарств в пользу соцвыплат

29 сентября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Дачникам гораздо выгоднее иметь бесплатный проезд, чем дополнительную выплату, сказала Ирина Андриевская Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отказываться от набора социальных услуг (НСУ) в пользу ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) выгодно только в том случае, если вам требуется меньше денег на лекарства или проезд, чем выделяет государство. Об этом сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Кто имеет право на льготу и как ее получить «Право на единые денежные компенсации или получение услуг в натуральном виде имеют инвалиды всех групп, включая детей, участники и ветераны ВОВ и боевых действий, блокадники, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, чернобыльцы и приравненные к ним лица. Любой гражданин из этих групп федеральных льготников может самостоятельно выбрать, в какой форме получать помощь государства — в денежной или в натуральной. Определившись, нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября 2023 года. Тогда выбранный вариант компенсаций можно будет получать с 1 января 2024 года», — сказала Ирина Андриевская. Что входит в набор социальных услуг рецептурные лекарства и медицинские изделия — эквивалент суммы 1 132 рубля 03 копеек;

санаторно-курортное лечение по направлению врачей — эквивалент суммы 175 рублей 12 копеек;

проезд на пригородных электричках и междугородним транспортом к месту лечения и обратно — эквивалент суммы 162 рубля 59 копеек. Для инвалидов I группы и детей инвалидов государство предусмотрело дополнительную помощь — оплату проезда сопровождающего на ту же сумму. Что выгоднее НСУ или ЕДВ Новость по теме Какие доплаты смогут получить пенсионеры в 2023 году. Инфографика «В денежную компенсацию можно перевести как все льготы НСУ, так и отдельные из них. Самая большая выплата предусмотрена за лекарства — 1 132 рубля в месяц. Если вы тратите в месяц больше, покупая назначенные препараты, то не стоит заменять лекарства на выплаты. Это невыгодно. Отказаться от лекарств в пользу выплат вы сможете в любой момент, тем более, если тратите на них меньше установленного государством лимита», — отметила финансовый аналитик. По ее словам ситуация с санаторно-курортным лечением и проездом до него двоякая. «Суммы денежных компенсаций за год небольшие — 2 101,44 рублей и 1 951,08 рублей. Часто путевка и билет на дорогу обойдутся дороже. Но „выбить“ направление на курорт не так-то просто. Нужно направление врача плюс согласование от СФР. Поэтому, взвесив минусы и плюсы, можно выбрать деньги (4 052, 52 рубля). С обычным транспортом все иначе — если вы часто пользуетесь пригородным общественным транспортом, например, добираясь до дачи, отказываться от бесплатного проезда не стоит. Билеты на электричку за месяц выйдут гораздо дороже», — объяснила эксперт. Можно ли вернуть НСУ, если передумал «Заявление о возобновлении набора социальных услуг или отдельной социальной услуги подается до 1 октября. То есть в 2023 году вы должны решить, как будете пользоваться помощью государства весь 2024 год. Каждый год подтверждать свой выбор не нужно. Если 1 октября Соцфонд не получит заявление, то действует прежний порядок. Обращаться с заявлением следует, если вы решили поменять способ получения помощи на ЕДВ или возобновить НСУ. С 1 января ежемесячную денежную выплату традиционно проиндексируют на размер инфляции», — заключила Андриевская. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отказываться от набора социальных услуг (НСУ) в пользу ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) выгодно только в том случае, если вам требуется меньше денег на лекарства или проезд, чем выделяет государство. Об этом сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. «Право на единые денежные компенсации или получение услуг в натуральном виде имеют инвалиды всех групп, включая детей, участники и ветераны ВОВ и боевых действий, блокадники, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, чернобыльцы и приравненные к ним лица. Любой гражданин из этих групп федеральных льготников может самостоятельно выбрать, в какой форме получать помощь государства — в денежной или в натуральной. Определившись, нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября 2023 года. Тогда выбранный вариант компенсаций можно будет получать с 1 января 2024 года», — сказала Ирина Андриевская. «В денежную компенсацию можно перевести как все льготы НСУ, так и отдельные из них. Самая большая выплата предусмотрена за лекарства — 1 132 рубля в месяц. Если вы тратите в месяц больше, покупая назначенные препараты, то не стоит заменять лекарства на выплаты. Это невыгодно. Отказаться от лекарств в пользу выплат вы сможете в любой момент, тем более, если тратите на них меньше установленного государством лимита», — отметила финансовый аналитик. По ее словам ситуация с санаторно-курортным лечением и проездом до него двоякая. «Суммы денежных компенсаций за год небольшие — 2 101,44 рублей и 1 951,08 рублей. Часто путевка и билет на дорогу обойдутся дороже. Но „выбить“ направление на курорт не так-то просто. Нужно направление врача плюс согласование от СФР. Поэтому, взвесив минусы и плюсы, можно выбрать деньги (4 052, 52 рубля). С обычным транспортом все иначе — если вы часто пользуетесь пригородным общественным транспортом, например, добираясь до дачи, отказываться от бесплатного проезда не стоит. Билеты на электричку за месяц выйдут гораздо дороже», — объяснила эксперт. «Заявление о возобновлении набора социальных услуг или отдельной социальной услуги подается до 1 октября. То есть в 2023 году вы должны решить, как будете пользоваться помощью государства весь 2024 год. Каждый год подтверждать свой выбор не нужно. Если 1 октября Соцфонд не получит заявление, то действует прежний порядок. Обращаться с заявлением следует, если вы решили поменять способ получения помощи на ЕДВ или возобновить НСУ. С 1 января ежемесячную денежную выплату традиционно проиндексируют на размер инфляции», — заключила Андриевская.