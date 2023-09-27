В ЯНАО легковушка превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком. Фото

28 сентября 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Легковушка после столкновения получила сильные механические повреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель легкового автомобиля Toyota двигаясь по улице Таежной, не справился с управлением, вылетел на встречку и там столкнулся с грузовиком Volvo. По информации Госавтоинспекции ЯНАО, после ДТП легковушка превратилась в груду металла. «В Новом Уренгое в результате ДТП автомобиль Toyota превратился в груду металла. Предварительно около 21. 00 на ул. Таежной, 20-летний водитель Toyota, не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела на встречную и столкнулась с грузовым Volvo», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителю японской иномарки медики оказали помощь на месте ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке улиц Энтузиастов и Ямальская водитель автомобиля BMW не справился с управлением и на большой скорости влетел в стоящий на светофоре внедорожник Hyundai Tucson. После ДТП медпомощь потребовалась одному из водителей и пассажирке немецкого авто. После столкновения с грузовиком Toyota получила сильные механические повреждения Telegram-канал Госавтоинспекции Ямала, https://t.me/gibdd89

В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель легкового автомобиля Toyota двигаясь по улице Таежной, не справился с управлением, вылетел на встречку и там столкнулся с грузовиком Volvo. По информации Госавтоинспекции ЯНАО, после ДТП легковушка превратилась в груду металла. «В Новом Уренгое в результате ДТП автомобиль Toyota превратился в груду металла. Предварительно около 21. 00 на ул. Таежной, 20-летний водитель Toyota, не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела на встречную и столкнулась с грузовым Volvo», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителю японской иномарки медики оказали помощь на месте ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке улиц Энтузиастов и Ямальская водитель автомобиля BMW не справился с управлением и на большой скорости влетел в стоящий на светофоре внедорожник Hyundai Tucson. После ДТП медпомощь потребовалась одному из водителей и пассажирке немецкого авто.