Пентагон: возможный шатдаун скажется на подготовке украинских летчиков 29 сентября 2023 в 00:24 Размер текста - 17 + Пентагон предупреждает, что работа может быть временно приостановлена Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense В Пентагоне не исключили, что возможный шатдаун (приостановка работы правительства США) сорвет сроки подготовки украинских летчиков к управлению самолетами F-16. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря штаб-квартиры Минобороны США Сабрина Сингх. «Последствия, конечно, будут. Если шатдаун затянется, сложно сказать, насколько задержится подготовка украинских летчиков», — заявила на брифинге в Пентагоне Сингх. Его трансляция велась на официальном сайте ведомства. Заместитель пресс-секретаря отметила, что проблемы с обучением украинских пилотов начнутся из-за отсутствия гражданских лиц, участвующих в подготовке. По словам Сингх, в программе обучения задействованы, например, гражданские переводчики, которые обучают летчиков из Украины английскому языку. Ранее президент США Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы федерального правительства США. Для того, чтобы избежать шатдауна, конгресс должен принять бюджет страны до конца текущего финансового года, но между администрацией и конгрессом есть разногласия по направлениям и объемам финансирования. Этот срок истекает 1 октября. В Пентагоне не исключили, что возможный шатдаун (приостановка работы правительства США) сорвет сроки подготовки украинских летчиков к управлению самолетами F-16. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря штаб-квартиры Минобороны США Сабрина Сингх. «Последствия, конечно, будут. Если шатдаун затянется, сложно сказать, насколько задержится подготовка украинских летчиков», — заявила на брифинге в Пентагоне Сингх. Его трансляция велась на официальном сайте ведомства. Заместитель пресс-секретаря отметила, что проблемы с обучением украинских пилотов начнутся из-за отсутствия гражданских лиц, участвующих в подготовке. По словам Сингх, в программе обучения задействованы, например, гражданские переводчики, которые обучают летчиков из Украины английскому языку. Ранее президент США Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы федерального правительства США. Для того, чтобы избежать шатдауна, конгресс должен принять бюджет страны до конца текущего финансового года, но между администрацией и конгрессом есть разногласия по направлениям и объемам финансирования. Этот срок истекает 1 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям