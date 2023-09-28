Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

29 сентября 2023 в 06:51 Размер текста - 17 +

Кандидат в президенты США заявил, что сможет завершить конфликт на Украине на выгодных условиях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы завершить конфликт на Украине, потребуется 100 дней. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. «В течение ста дней на посту президента этому противостоянию (конфликту на Украине — прим. URA.RU) будет положен конец. Он будет закончен на лучших условиях, чем кто-либо ожидает», — написал Роберт Кеннеди-младший в соцсети X. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что способен завершить противостояние между Москвой и Киевом за пять минут, но ему мешает позиция украинского лидера Владимира Зеленского. Экс-глава США Дональд Трамп утверждал, что мог бы закончить конфликт одной фразой. Для этого ему потребуется 24 часа. В России предположили, что подобные выступления являются самопиаром, передает телеканал 360.

Чтобы завершить конфликт на Украине, потребуется 100 дней. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. «В течение ста дней на посту президента этому противостоянию (конфликту на Украине — прим. URA.RU) будет положен конец. Он будет закончен на лучших условиях, чем кто-либо ожидает», — написал Роберт Кеннеди-младший в соцсети X. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что способен завершить противостояние между Москвой и Киевом за пять минут, но ему мешает позиция украинского лидера Владимира Зеленского. Экс-глава США Дональд Трамп утверждал, что мог бы закончить конфликт одной фразой. Для этого ему потребуется 24 часа. В России предположили, что подобные выступления являются самопиаром, передает телеканал 360.