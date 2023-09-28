28 сентября 2023

Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

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Кандидат в президенты США заявил, что сможет завершить конфликт на Украине на выгодных условиях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чтобы завершить конфликт на Украине, потребуется 100 дней. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«В течение ста дней на посту президента этому противостоянию (конфликту на Украине — прим. URA.RU) будет положен конец. Он будет закончен на лучших условиях, чем кто-либо ожидает», — написал Роберт Кеннеди-младший в соцсети X.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что способен завершить противостояние между Москвой и Киевом за пять минут, но ему мешает позиция украинского лидера Владимира Зеленского. Экс-глава США Дональд Трамп утверждал, что мог бы закончить конфликт одной фразой. Для этого ему потребуется 24 часа. В России предположили, что подобные выступления являются самопиаром, передает телеканал 360.

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Чтобы завершить конфликт на Украине, потребуется 100 дней. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. «В течение ста дней на посту президента этому противостоянию (конфликту на Украине — прим. URA.RU) будет положен конец. Он будет закончен на лучших условиях, чем кто-либо ожидает», — написал Роберт Кеннеди-младший в соцсети X. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что способен завершить противостояние между Москвой и Киевом за пять минут, но ему мешает позиция украинского лидера Владимира Зеленского. Экс-глава США Дональд Трамп утверждал, что мог бы закончить конфликт одной фразой. Для этого ему потребуется 24 часа. В России предположили, что подобные выступления являются самопиаром, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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