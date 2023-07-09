09 июля 2023

Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Если бы речь шла о сдаче территорий, то Байден закончил бы конфликт быстро, считает Зеленский Фото:
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Лидер Соединенных Штатов Джо Байден способен завершить конфликт между Москвой и Киевом за пять минут, если бы речь шла о сдаче территорий последнего. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут. Но мы бы не согласились», — заявил Зеленский телеканалу ABC News.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что завершить конфликт между двумя странами «очень просто», передает «Царьград».

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Лидер Соединенных Штатов Джо Байден способен завершить конфликт между Москвой и Киевом за пять минут, если бы речь шла о сдаче территорий последнего. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут. Но мы бы не согласились», — заявил Зеленский телеканалу ABC News. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что завершить конфликт между двумя странами «очень просто», передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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