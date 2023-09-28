28 сентября 2023

В Екатеринбурге трое неизвестных ограбили продуктовый магазин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГБР не смогли задержать грабителей Фото:

В Пионерском районе Екатеринбурга неизвестные в черной одежде разбили окна супермаркета «Магнит» и ограбили магазин. На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования (ГБР), но не смогла задержать нарушителей, рассказал очевидец.

«В Пионерском районе грабители обнесли магазин. Трое неизвестных в черном разбили окна и проникли в супермаркет „Магнит“ на улице Советская, 56. Группа быстрого реагирования приехала спустя десять минут, но грабителям удалось скрыться», — пишет telegram-канал «Екатеринбург ЧП» со ссылкой на очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Пионерском районе Екатеринбурга неизвестные в черной одежде разбили окна супермаркета «Магнит» и ограбили магазин. На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования (ГБР), но не смогла задержать нарушителей, рассказал очевидец. «В Пионерском районе грабители обнесли магазин. Трое неизвестных в черном разбили окна и проникли в супермаркет „Магнит“ на улице Советская, 56. Группа быстрого реагирования приехала спустя десять минут, но грабителям удалось скрыться», — пишет telegram-канал «Екатеринбург ЧП» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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