В Пионерском районе Екатеринбурга неизвестные в черной одежде разбили окна супермаркета «Магнит» и ограбили магазин. На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования (ГБР), но не смогла задержать нарушителей, рассказал очевидец.
«В Пионерском районе грабители обнесли магазин. Трое неизвестных в черном разбили окна и проникли в супермаркет „Магнит“ на улице Советская, 56. Группа быстрого реагирования приехала спустя десять минут, но грабителям удалось скрыться», — пишет telegram-канал «Екатеринбург ЧП» со ссылкой на очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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