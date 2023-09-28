Жительницу Лабытнанги подозревают в убийстве мужа

29 сентября 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Труп мужчины с колото-резаной раной шеи нашли в его квартире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лабытнанги местную жительницу подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба ямальского вправление СК России. «Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело ее 55-летнего мужа обнаружено по месту жительства в квартире с колото-резаным ранением в области шеи», — говорится в сообщении. Следователи установили, что ножевое ранение мужчине нанесла его супруга 1972 года рождения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, подозреваемую задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинений и мере пресечения.

В Лабытнанги местную жительницу подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба ямальского вправление СК России. «Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело ее 55-летнего мужа обнаружено по месту жительства в квартире с колото-резаным ранением в области шеи», — говорится в сообщении. Следователи установили, что ножевое ранение мужчине нанесла его супруга 1972 года рождения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, подозреваемую задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинений и мере пресечения.