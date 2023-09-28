28 сентября 2023

Жительницу Лабытнанги подозревают в убийстве мужа

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Труп мужчины с колото-резаной раной шеи нашли в его квартире Фото:

В Лабытнанги местную жительницу подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба ямальского вправление СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело ее 55-летнего мужа обнаружено по месту жительства в квартире с колото-резаным ранением в области шеи», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что ножевое ранение мужчине нанесла его супруга 1972 года рождения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, подозреваемую задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинений и мере пресечения.

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В Лабытнанги местную жительницу подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба ямальского вправление СК России. «Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело ее 55-летнего мужа обнаружено по месту жительства в квартире с колото-резаным ранением в области шеи», — говорится в сообщении. Следователи установили, что ножевое ранение мужчине нанесла его супруга 1972 года рождения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, подозреваемую задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинений и мере пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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