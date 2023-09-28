Жительницу Лабытнанги подозревают в убийстве мужа

Труп мужчины с колото-резаной раной шеи нашли в его квартире
В Лабытнанги местную жительницу подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба ямальского вправление СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело ее 55-летнего мужа обнаружено по месту жительства в квартире с колото-резаным ранением в области шеи», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что ножевое ранение мужчине нанесла его супруга 1972 года рождения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, подозреваемую задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинений и мере пресечения.
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