Пермские приставы заморозили долги бойцов СВО на сотни миллионов рублей

29 сентября 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Приставы не придут за долгами к военным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае более тысячи человек могут не выплачивать свои долги. Это участники спецоперации. Приставы приостановили взыскания уже на 215 млн рублей, сообщили в региональном ГУФССП России. «В настоящее время в Пермском крае по заявлениям 1 056 граждан, призванных на военную службу, и членов их семей, приостановлено 1 449 исполнительных производств на общую сумму более 215 млн рублей», — говорится на сайте ведомства. Такие меры поддержки военных приняты на федеральном уровне. Подать заявление о приостановлении исполнительного производства военный может сразу после подписания контракта с Минобороны. Также за него это могут сделать родственники. При этом в службе судебных приставов отмечают, что невозможно приостановить выплаты долгов по алиментам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

В Пермском крае более тысячи человек могут не выплачивать свои долги. Это участники спецоперации. Приставы приостановили взыскания уже на 215 млн рублей, сообщили в региональном ГУФССП России. «В настоящее время в Пермском крае по заявлениям 1 056 граждан, призванных на военную службу, и членов их семей, приостановлено 1 449 исполнительных производств на общую сумму более 215 млн рублей», — говорится на сайте ведомства. Такие меры поддержки военных приняты на федеральном уровне. Подать заявление о приостановлении исполнительного производства военный может сразу после подписания контракта с Минобороны. Также за него это могут сделать родственники. При этом в службе судебных приставов отмечают, что невозможно приостановить выплаты долгов по алиментам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.