28 сентября 2023

Пермские приставы заморозили долги бойцов СВО на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора экс-начальнику УФСИН Ильясову Ильгизу. Курган, федеральная служба судебных приставов
Приставы не придут за долгами к военным Фото:
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В Пермском крае более тысячи человек могут не выплачивать свои долги. Это участники спецоперации. Приставы приостановили взыскания уже на 215 млн рублей, сообщили в региональном ГУФССП России.

«В настоящее время в Пермском крае по заявлениям 1 056 граждан, призванных на военную службу, и членов их семей, приостановлено 1 449 исполнительных производств на общую сумму более 215 млн рублей», — говорится на сайте ведомства. Такие меры поддержки военных приняты на федеральном уровне.

Подать заявление о приостановлении исполнительного производства военный может сразу после подписания контракта с Минобороны. Также за него это могут сделать родственники. При этом в службе судебных приставов отмечают, что невозможно приостановить выплаты долгов по алиментам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

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В Пермском крае более тысячи человек могут не выплачивать свои долги. Это участники спецоперации. Приставы приостановили взыскания уже на 215 млн рублей, сообщили в региональном ГУФССП России. «В настоящее время в Пермском крае по заявлениям 1 056 граждан, призванных на военную службу, и членов их семей, приостановлено 1 449 исполнительных производств на общую сумму более 215 млн рублей», — говорится на сайте ведомства. Такие меры поддержки военных приняты на федеральном уровне. Подать заявление о приостановлении исполнительного производства военный может сразу после подписания контракта с Минобороны. Также за него это могут сделать родственники. При этом в службе судебных приставов отмечают, что невозможно приостановить выплаты долгов по алиментам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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