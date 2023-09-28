Пермякам рассказали, запустят ли ночные автобусы до аэропорта

Пермский Минтранс: запускать ночные автобусы до аэропорта нецелесообразно

Из аэропорта ночью вылетает около десяти рейсов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском министерстве транспорта объяснили отсутствие ночных автобусов, которые следуют по маршруту №108 от центрального автовокзала до аэропорта «Большое Савино». По мнению чиновников, запускать рейсы в ночное время будет нерентабельно.

«В соответствии с заключенным государственным контрактом не предусмотрено отправление из аэропорта в ночные часы в связи с низким пассажиропотоком и экономической нецелесообразностью», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на Минтранс. Также в министерстве считают, что ночным автобусом смогут воспользоваться только горожане, которые проживают на шоссе Космонавтов.

Эксперты и блогеры не разделяют мнение чиновников, так как в ночное время в расписании аэропорта стоит достаточно рейсов, чтобы обеспечить хороший пассажиропоток для автобусов. Например, 29 сентября с полуночи до 07:00 стоят вылеты по десяти направлениям и прилеты из 12 городов.