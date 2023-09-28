28 сентября 2023

Пермякам рассказали, запустят ли ночные автобусы до аэропорта

Пермский Минтранс: запускать ночные автобусы до аэропорта нецелесообразно
© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, аэропорт, большое савино, рассвет в аэропорту
Из аэропорта ночью вылетает около десяти рейсов Фото:

В Пермском министерстве транспорта объяснили отсутствие ночных автобусов, которые следуют по маршруту №108 от центрального автовокзала до аэропорта «Большое Савино». По мнению чиновников, запускать рейсы в ночное время будет нерентабельно.

«В соответствии с заключенным государственным контрактом не предусмотрено отправление из аэропорта в ночные часы в связи с низким пассажиропотоком и экономической нецелесообразностью», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на Минтранс. Также в министерстве считают, что ночным автобусом смогут воспользоваться только горожане, которые проживают на шоссе Космонавтов.

Эксперты и блогеры не разделяют мнение чиновников, так как в ночное время в расписании аэропорта стоит достаточно рейсов, чтобы обеспечить хороший пассажиропоток для автобусов. Например, 29 сентября с полуночи до 07:00 стоят вылеты по десяти направлениям и прилеты из 12 городов.

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В Пермском министерстве транспорта объяснили отсутствие ночных автобусов, которые следуют по маршруту №108 от центрального автовокзала до аэропорта «Большое Савино». По мнению чиновников, запускать рейсы в ночное время будет нерентабельно. «В соответствии с заключенным государственным контрактом не предусмотрено отправление из аэропорта в ночные часы в связи с низким пассажиропотоком и экономической нецелесообразностью», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на Минтранс. Также в министерстве считают, что ночным автобусом смогут воспользоваться только горожане, которые проживают на шоссе Космонавтов. Эксперты и блогеры не разделяют мнение чиновников, так как в ночное время в расписании аэропорта стоит достаточно рейсов, чтобы обеспечить хороший пассажиропоток для автобусов. Например, 29 сентября с полуночи до 07:00 стоят вылеты по десяти направлениям и прилеты из 12 городов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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