Пермякам рассказали, запустят ли ночные автобусы до аэропорта

В Пермском министерстве транспорта объяснили отсутствие ночных автобусов, которые следуют по маршруту №108 от центрального автовокзала до аэропорта «Большое Савино». По мнению чиновников, запускать рейсы в ночное время будет нерентабельно.
«В соответствии с заключенным государственным контрактом не предусмотрено отправление из аэропорта в ночные часы в связи с низким пассажиропотоком и экономической нецелесообразностью», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на Минтранс. Также в министерстве считают, что ночным автобусом смогут воспользоваться только горожане, которые проживают на шоссе Космонавтов.
Эксперты и блогеры не разделяют мнение чиновников, так как в ночное время в расписании аэропорта стоит достаточно рейсов, чтобы обеспечить хороший пассажиропоток для автобусов. Например, 29 сентября с полуночи до 07:00 стоят вылеты по десяти направлениям и прилеты из 12 городов.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.