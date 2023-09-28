28 сентября 2023

ФСБ задержала челябинского экс-прокурора Богухвал по подозрению в наркоторговле

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест
Сотрудники ФСБ следили за подозреваемыми несколько месяцев Фото:

Сотрудники ФСБ и СК задержали экс-зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Надежду Богухвал по подозрению в организации наркотрафика. Об этом сообщили URA.RU 29 сентября источники в силовых структурах Челябинской области.

«Богухвал задержали накануне, у нее обнаружили наркотики. Оперативники вышли на женщину, расследуя информацию о торговле веществами, которой якобы занимались сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД», — рассказал инсайдер.

По его словам, один из задержанных полицейских дал показания на свою родственницу Богухвал. Якобы именно от нее он получал товар для сбыта. Сама она заявила, что изъятые наркотики остались от покойного мужа, также экс-силовика. Богухвал находится на пенсии, выйдя в отставку.

В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ пообещали URA.RU уточнить информацию. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области от комментариев воздержались.

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Сотрудники ФСБ и СК задержали экс-зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Надежду Богухвал по подозрению в организации наркотрафика. Об этом сообщили URA.RU 29 сентября источники в силовых структурах Челябинской области. «Богухвал задержали накануне, у нее обнаружили наркотики. Оперативники вышли на женщину, расследуя информацию о торговле веществами, которой якобы занимались сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД», — рассказал инсайдер. По его словам, один из задержанных полицейских дал показания на свою родственницу Богухвал. Якобы именно от нее он получал товар для сбыта. Сама она заявила, что изъятые наркотики остались от покойного мужа, также экс-силовика. Богухвал находится на пенсии, выйдя в отставку. В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ пообещали URA.RU уточнить информацию. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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