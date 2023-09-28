ФСБ задержала челябинского экс-прокурора Богухвал по подозрению в наркоторговле

Сотрудники ФСБ следили за подозреваемыми несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ и СК задержали экс-зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Надежду Богухвал по подозрению в организации наркотрафика. Об этом сообщили URA.RU 29 сентября источники в силовых структурах Челябинской области.

«Богухвал задержали накануне, у нее обнаружили наркотики. Оперативники вышли на женщину, расследуя информацию о торговле веществами, которой якобы занимались сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД», — рассказал инсайдер.

По его словам, один из задержанных полицейских дал показания на свою родственницу Богухвал. Якобы именно от нее он получал товар для сбыта. Сама она заявила, что изъятые наркотики остались от покойного мужа, также экс-силовика. Богухвал находится на пенсии, выйдя в отставку.

В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ пообещали URA.RU уточнить информацию. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области от комментариев воздержались.