28 сентября 2023

Пермский музей продает кабину и фюзеляж самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, самолет
Экспонаты продают из-за закрытия музея Фото:

Пермский музей авиации начал распродавать свои экспонаты. Имущество было выставлено на продажу на сайте объявлений «Авито». Ранее учреждение объявило о своем закрытии.

«Кабина пассажирского самолета Ту-134А. Со всеми документами „плати и бери“. Полностью комплектная со всеми приборами, как в пилотской части так и в штурманской», — говорится в одном из объявлений.

Также музей продает фюзеляж самолета Ан-2 без крыльев, но с приборами, килем и рулем высоты. Организаторы учреждения сообщили о закрытии музея. Ранее с организацией перестала сотрудничать турфирма «Живая история», которая курировала работу музея.

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Пермский музей авиации начал распродавать свои экспонаты. Имущество было выставлено на продажу на сайте объявлений «Авито». Ранее учреждение объявило о своем закрытии. «Кабина пассажирского самолета Ту-134А. Со всеми документами „плати и бери“. Полностью комплектная со всеми приборами, как в пилотской части так и в штурманской», — говорится в одном из объявлений. Также музей продает фюзеляж самолета Ан-2 без крыльев, но с приборами, килем и рулем высоты. Организаторы учреждения сообщили о закрытии музея. Ранее с организацией перестала сотрудничать турфирма «Живая история», которая курировала работу музея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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