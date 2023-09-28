Пермский музей продает кабину и фюзеляж самолета

29 сентября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Экспонаты продают из-за закрытия музея Фото: Владимир Андреев Пермский музей авиации начал распродавать свои экспонаты. Имущество было выставлено на продажу на сайте объявлений «Авито». Ранее учреждение объявило о своем закрытии. «Кабина пассажирского самолета Ту-134А. Со всеми документами „плати и бери“. Полностью комплектная со всеми приборами, как в пилотской части так и в штурманской», — говорится в одном из объявлений. Также музей продает фюзеляж самолета Ан-2 без крыльев, но с приборами, килем и рулем высоты. Организаторы учреждения сообщили о закрытии музея. Ранее с организацией перестала сотрудничать турфирма «Живая история», которая курировала работу музея.

Пермский музей авиации начал распродавать свои экспонаты. Имущество было выставлено на продажу на сайте объявлений «Авито». Ранее учреждение объявило о своем закрытии. «Кабина пассажирского самолета Ту-134А. Со всеми документами „плати и бери“. Полностью комплектная со всеми приборами, как в пилотской части так и в штурманской», — говорится в одном из объявлений. Также музей продает фюзеляж самолета Ан-2 без крыльев, но с приборами, килем и рулем высоты. Организаторы учреждения сообщили о закрытии музея. Ранее с организацией перестала сотрудничать турфирма «Живая история», которая курировала работу музея.