28 сентября 2023

Авиакомпания отменила рейсы из Перми в Стамбул

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Авиакомпания предлагает пассажирам обменять билет на другой Фото:

Жителям Перми больше не доступен перелет из аэропорта «Большое Савино» в Стамбул. Авиакомпания Red Wings отменила все рейсы с 5 октября.

«Авиакомпания Red Wings отменила рейс Пермь — Стамбул 5 октября и последующие. В официальном письме от перевозчика указано, что вылет 5 октября не состоится „в связи с изменениями в расписании“», — сообщает издание Business Class.

Уточняется, что ранее рейсы из Перми в Стамбул авиакомпания Red Wings планировала совершать до марта 2024 года. Но в октябре и ноябре все перелеты убрали из расписания. Пассажирам, которые приобретали билеты, авиакомпания предлагает вернуть деньги или обменять билет на другое направление.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Перми больше не доступен перелет из аэропорта «Большое Савино» в Стамбул. Авиакомпания Red Wings отменила все рейсы с 5 октября. «Авиакомпания Red Wings отменила рейс Пермь — Стамбул 5 октября и последующие. В официальном письме от перевозчика указано, что вылет 5 октября не состоится „в связи с изменениями в расписании“», — сообщает издание Business Class. Уточняется, что ранее рейсы из Перми в Стамбул авиакомпания Red Wings планировала совершать до марта 2024 года. Но в октябре и ноябре все перелеты убрали из расписания. Пассажирам, которые приобретали билеты, авиакомпания предлагает вернуть деньги или обменять билет на другое направление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...