28 сентября 2023

В Пермском крае произошло землетрясение

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, сейсмограф, землетрясение
Мощность землетрясения — 3,2 балла Фото:

Вблизи села Орда (Пермский край) зафиксировано землетрясение. Об этом сообщается на сайте Международной системы мониторинга.

«Землетрясение зафиксировали 24 сентября в 03:46 по Гринвичу, или в 08:46 местного времени. Сила колебаний почвы составила 3,2 балла», — говорится в сообщении.

Как сообщает информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на ученых екатеринбургского института геофизики УрО РАН, землетрясение относится к ряду умеренных. Оно не представляет опасности для населения.

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Вблизи села Орда (Пермский край) зафиксировано землетрясение. Об этом сообщается на сайте Международной системы мониторинга. «Землетрясение зафиксировали 24 сентября в 03:46 по Гринвичу, или в 08:46 местного времени. Сила колебаний почвы составила 3,2 балла», — говорится в сообщении. Как сообщает информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на ученых екатеринбургского института геофизики УрО РАН, землетрясение относится к ряду умеренных. Оно не представляет опасности для населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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