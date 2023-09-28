В Пермском крае произошло землетрясение

Мощность землетрясения — 3,2 балла
Вблизи села Орда (Пермский край) зафиксировано землетрясение. Об этом сообщается на сайте Международной системы мониторинга.
«Землетрясение зафиксировали 24 сентября в 03:46 по Гринвичу, или в 08:46 местного времени. Сила колебаний почвы составила 3,2 балла», — говорится в сообщении.
Как сообщает информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на ученых екатеринбургского института геофизики УрО РАН, землетрясение относится к ряду умеренных. Оно не представляет опасности для населения.
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