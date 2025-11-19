Семейная пара получила долгий срок за убийство в пермском общежитии
В ходе ссоры супруги нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Пермском крае суд вынес приговор супружеской паре, обвиняемой в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Кунгурский следственный отдел регионального управления СК России собрал достаточно доказательств, чтобы суд признал жителей поселка Комсомольский виновными в преступлении по пунктами «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ.
«В сентябре 2024 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в общежитие на улице Ленина. Инцидент произошел в ночное время. В коридоре они столкнулись с мужчиной, с которым были едва знакомы, и спровоцировали конфликт. В ходе ссоры супруги нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу — гвоздодером, а также руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался», — сообщает СУ СК России по пермскому краю в telegram-канале.
В ходе расследования следователь СК России провел судебные экспертизы и допросил свидетелей и очевидцев происшествия. Обвиняемые 1992 и 1989 года рождения на время следствия находились под стражей. Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его супругу — к 15 годам в колонии общего режима.
