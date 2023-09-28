28 сентября 2023

В суде Новоуральска опровергли отправку осужденных в военкоматы

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Согласно закону, в военкомат отправляются только сведения об осужденном, отметили в суде Фото:
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Опровержение фейковой информации

Судьи Новоуральска не приговаривают осужденных к отправке в военкомат для прохождения службы. Об этом URA.RU, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков, сообщили в судебном участке №4 Мирового суда Новоуральска.

«Нет, конечно, мы в военкомат никого не отправляем. По закону в военкомат отправляются только сведения об осужденном, если это мужчина», — рассказали URA.RU в суде.

Ранее в telegram-каналах распространили информацию о том, что в Новоуральске суд якобы приговаривает осужденных по «легким» статьям не к общественным работам, а к убытию в военкомат. Якобы там они должны решить вопрос о подписании контракта с армией России.

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Судьи Новоуральска не приговаривают осужденных к отправке в военкомат для прохождения службы. Об этом URA.RU, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков, сообщили в судебном участке №4 Мирового суда Новоуральска. «Нет, конечно, мы в военкомат никого не отправляем. По закону в военкомат отправляются только сведения об осужденном, если это мужчина», — рассказали URA.RU в суде. Ранее в telegram-каналах распространили информацию о том, что в Новоуральске суд якобы приговаривает осужденных по «легким» статьям не к общественным работам, а к убытию в военкомат. Якобы там они должны решить вопрос о подписании контракта с армией России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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