В суде Новоуральска опровергли отправку осужденных в военкоматы

Судьи Новоуральска не приговаривают осужденных к отправке в военкомат для прохождения службы. Об этом URA.RU, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков, сообщили в судебном участке №4 Мирового суда Новоуральска.
«Нет, конечно, мы в военкомат никого не отправляем. По закону в военкомат отправляются только сведения об осужденном, если это мужчина», — рассказали URA.RU в суде.
Ранее в telegram-каналах распространили информацию о том, что в Новоуральске суд якобы приговаривает осужденных по «легким» статьям не к общественным работам, а к убытию в военкомат. Якобы там они должны решить вопрос о подписании контракта с армией России.
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