В суде Новоуральска опровергли отправку осужденных в военкоматы

29 сентября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Согласно закону, в военкомат отправляются только сведения об осужденном, отметили в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Судьи Новоуральска не приговаривают осужденных к отправке в военкомат для прохождения службы. Об этом URA.RU, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков, сообщили в судебном участке №4 Мирового суда Новоуральска. «Нет, конечно, мы в военкомат никого не отправляем. По закону в военкомат отправляются только сведения об осужденном, если это мужчина», — рассказали URA.RU в суде. Ранее в telegram-каналах распространили информацию о том, что в Новоуральске суд якобы приговаривает осужденных по «легким» статьям не к общественным работам, а к убытию в военкомат. Якобы там они должны решить вопрос о подписании контракта с армией России.

Судьи Новоуральска не приговаривают осужденных к отправке в военкомат для прохождения службы. Об этом URA.RU, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков, сообщили в судебном участке №4 Мирового суда Новоуральска. «Нет, конечно, мы в военкомат никого не отправляем. По закону в военкомат отправляются только сведения об осужденном, если это мужчина», — рассказали URA.RU в суде. Ранее в telegram-каналах распространили информацию о том, что в Новоуральске суд якобы приговаривает осужденных по «легким» статьям не к общественным работам, а к убытию в военкомат. Якобы там они должны решить вопрос о подписании контракта с армией России.