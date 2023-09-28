Свердловчанин убил супругу, думая, что она желает ему смерти

29 сентября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Теперь мужчину отправят в психбольницу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Невьянске 86-летний мужчина ножом убил свою 84-летнюю супругу, потому что думал, что она желает ему смерти. В ходе следствия выяснилось, что у мужчины имеется психическое расстройство. По данным СКР по Свердловской области, подозреваемого отправят на лечение в психбольницу. «По версии следствия, 86-летний мужчина нанес несколько ударов ножом своей 84-летней супруге, думая, что та желает ему смерти. Она скончалась на месте. В ходе расследования выяснилось, что у мужчины имеется психическое расстройство. Суд принял решение отправить его на лечение в специальное медучреждение», — сообщили URA.RU в ведомстве. Также, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурант думал, что жена настраивает против него соседей. Однако судебная экспертиза не выявила этого. Убийство произошло 24 июня.

В Невьянске 86-летний мужчина ножом убил свою 84-летнюю супругу, потому что думал, что она желает ему смерти. В ходе следствия выяснилось, что у мужчины имеется психическое расстройство. По данным СКР по Свердловской области, подозреваемого отправят на лечение в психбольницу. «По версии следствия, 86-летний мужчина нанес несколько ударов ножом своей 84-летней супруге, думая, что та желает ему смерти. Она скончалась на месте. В ходе расследования выяснилось, что у мужчины имеется психическое расстройство. Суд принял решение отправить его на лечение в специальное медучреждение», — сообщили URA.RU в ведомстве. Также, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурант думал, что жена настраивает против него соседей. Однако судебная экспертиза не выявила этого. Убийство произошло 24 июня.