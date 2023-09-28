Свердловчанку вынудили отдать все деньги и утопить телефон в стакане

29 сентября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Пенсионерка из Артемовского стала жертвой мошенников Фото: Илья Московец © URA.RU Пенсионерка из Артемовского (Свердловская область) стала жертвой мошенников, выманивших у нее все деньги и заставивших утопить свой телефон в стакане с водой. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «62-летняя Людмила попалась на баянистую схему „Ваш родственник попал в беду“. Позвонила якобы дочь и ее якобы адвокат — мол, кровинушка сбила человека», — сообщает telegram-канал Женщина, не заподозрив неладное, рассказала, что у нее есть 280 тысяч рублей. Мошенники сказали, что наличку заберет курьер, а пока он едет, посоветовали убрать телефон в стакан с водой и поставить в холодильник. Зачем это делать, Людмила не поняла, но требование выполнила. Вскоре вскрылась правда, что дочь никого не сбивала. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Курьера сыщики нашли, но деньги вернуть не получилось, так как они уже утекли на счет мошенников. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУМВД по Свердловской области. Там обещали предоставить информацию позже.

Пенсионерка из Артемовского (Свердловская область) стала жертвой мошенников, выманивших у нее все деньги и заставивших утопить свой телефон в стакане с водой. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «62-летняя Людмила попалась на баянистую схему „Ваш родственник попал в беду“. Позвонила якобы дочь и ее якобы адвокат — мол, кровинушка сбила человека», — сообщает telegram-канал Женщина, не заподозрив неладное, рассказала, что у нее есть 280 тысяч рублей. Мошенники сказали, что наличку заберет курьер, а пока он едет, посоветовали убрать телефон в стакан с водой и поставить в холодильник. Зачем это делать, Людмила не поняла, но требование выполнила. Вскоре вскрылась правда, что дочь никого не сбивала. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Курьера сыщики нашли, но деньги вернуть не получилось, так как они уже утекли на счет мошенников. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУМВД по Свердловской области. Там обещали предоставить информацию позже.