28 сентября 2023

Свердловчанку вынудили отдать все деньги и утопить телефон в стакане

© Служба новостей «URA.RU»
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Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» в ЦОД «Ростелеком», телефон, кошелек, сумочка, пластиковая карта, женская рука
Пенсионерка из Артемовского стала жертвой мошенников Фото:

Пенсионерка из Артемовского (Свердловская область) стала жертвой мошенников, выманивших у нее все деньги и заставивших утопить свой телефон в стакане с водой. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«62-летняя Людмила попалась на баянистую схему „Ваш родственник попал в беду“. Позвонила якобы дочь и ее якобы адвокат — мол, кровинушка сбила человека», — сообщает telegram-канал

Женщина, не заподозрив неладное, рассказала, что у нее есть 280 тысяч рублей. Мошенники сказали, что наличку заберет курьер, а пока он едет, посоветовали убрать телефон в стакан с водой и поставить в холодильник. Зачем это делать, Людмила не поняла, но требование выполнила.

Вскоре вскрылась правда, что дочь никого не сбивала. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Курьера сыщики нашли, но деньги вернуть не получилось, так как они уже утекли на счет мошенников.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУМВД по Свердловской области. Там обещали предоставить информацию позже.

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Пенсионерка из Артемовского (Свердловская область) стала жертвой мошенников, выманивших у нее все деньги и заставивших утопить свой телефон в стакане с водой. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «62-летняя Людмила попалась на баянистую схему „Ваш родственник попал в беду“. Позвонила якобы дочь и ее якобы адвокат — мол, кровинушка сбила человека», — сообщает telegram-канал Женщина, не заподозрив неладное, рассказала, что у нее есть 280 тысяч рублей. Мошенники сказали, что наличку заберет курьер, а пока он едет, посоветовали убрать телефон в стакан с водой и поставить в холодильник. Зачем это делать, Людмила не поняла, но требование выполнила. Вскоре вскрылась правда, что дочь никого не сбивала. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Курьера сыщики нашли, но деньги вернуть не получилось, так как они уже утекли на счет мошенников. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУМВД по Свердловской области. Там обещали предоставить информацию позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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