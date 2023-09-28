В Кургане в честь нового праздника пройдет митинг-концерт

Праздничные мероприятия пройдут на Троицкой площади в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пройдет ярмарка и митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«30 сентября, в 15:30 на Троицкой площади Кургана пройдет митинг-концерт „Одна страна, одна семья, одна Россия!“, приуроченный ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В 16:00 выступит ансамбль русской песни „Бабкины Внуки“ (город Москва) Артисты поют исключительно „вживую“, возрождая традицию а-капельного пения», — говорится в сообщении регионального правительства.

С 12 до 17 часов на Троицкой площади будет работать ярмарка сельхозпродукции «Наше», а также «Город мастеров» традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества. Организаторы проведут гастрономический конкурс «Наши пироги — на все вкусы и лады!». В филармонии в этот день пройдет благотворительный концерт группы «Яхонт» для участников СВО и членов их семей.