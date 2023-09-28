28 сентября 2023

В Кургане в честь нового праздника пройдет митинг-концерт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт в поддержку ДНР и российской армии. Курган, митинг, флаг россии, ер
Праздничные мероприятия пройдут на Троицкой площади в Кургане Фото:

В Кургане пройдет ярмарка и митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«30 сентября, в 15:30 на Троицкой площади Кургана пройдет митинг-концерт „Одна страна, одна семья, одна Россия!“, приуроченный ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В 16:00 выступит ансамбль русской песни „Бабкины Внуки“ (город Москва) Артисты поют исключительно „вживую“, возрождая традицию а-капельного пения», — говорится в сообщении регионального правительства.

С 12 до 17 часов на Троицкой площади будет работать ярмарка сельхозпродукции «Наше», а также «Город мастеров» традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества. Организаторы проведут гастрономический конкурс «Наши пироги — на все вкусы и лады!». В филармонии в этот день пройдет благотворительный концерт группы «Яхонт» для участников СВО и членов их семей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане пройдет ярмарка и митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «30 сентября, в 15:30 на Троицкой площади Кургана пройдет митинг-концерт „Одна страна, одна семья, одна Россия!“, приуроченный ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В 16:00 выступит ансамбль русской песни „Бабкины Внуки“ (город Москва) Артисты поют исключительно „вживую“, возрождая традицию а-капельного пения», — говорится в сообщении регионального правительства. С 12 до 17 часов на Троицкой площади будет работать ярмарка сельхозпродукции «Наше», а также «Город мастеров» традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества. Организаторы проведут гастрономический конкурс «Наши пироги — на все вкусы и лады!». В филармонии в этот день пройдет благотворительный концерт группы «Яхонт» для участников СВО и членов их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...