28 сентября 2023

В Екатеринбурге затопило элитный жилой дом с дорогими машинами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи. Затопленные улицы. Курган, машина в воде, брызги от автомобиля
Автолюбителям предстоит подсчитать свой ущерб (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в апарт-отеле «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского из-за прорыва трубы случился потоп на подземной парковке. Вода хлынула вниз и затопила автомобили, видео происшествия с URA.RU поделился читатель.

«Автомобили залиты по радиатор точно. Автовладельцы ходят босиком в ледяной воде, машины заводить невозможно. Плавают колеса. В самом здании сейчас нет никакой воды», — передал обстановку на парковке собеседник агентства. Как видно на кадрах, среди пострадавших машин есть и премиум-класса: Porsche, BMW.

В апартаментах корреспонденту подтвердили факт происшествия. Прорыв трубы, по словам сотрудников «Огней Екатеринбурга», произошел в девять часов утра. «Обещали все починить к 17 часам», — добавили в отеле. Корреспондент обратился за комментарием в МУП «Водоканал», оперативно ответ получить не удалось.

Жильцы успевают делать юмористичные фото на фоне плавающих колес
Жильцы успевают делать юмористичные фото на фоне плавающих колес
Фото:

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В Екатеринбурге в апарт-отеле «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского из-за прорыва трубы случился потоп на подземной парковке. Вода хлынула вниз и затопила автомобили, видео происшествия с URA.RU поделился читатель. «Автомобили залиты по радиатор точно. Автовладельцы ходят босиком в ледяной воде, машины заводить невозможно. Плавают колеса. В самом здании сейчас нет никакой воды», — передал обстановку на парковке собеседник агентства. Как видно на кадрах, среди пострадавших машин есть и премиум-класса: Porsche, BMW. В апартаментах корреспонденту подтвердили факт происшествия. Прорыв трубы, по словам сотрудников «Огней Екатеринбурга», произошел в девять часов утра. «Обещали все починить к 17 часам», — добавили в отеле. Корреспондент обратился за комментарием в МУП «Водоканал», оперативно ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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