В Екатеринбурге в апарт-отеле «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского из-за прорыва трубы случился потоп на подземной парковке. Вода хлынула вниз и затопила автомобили, видео происшествия с URA.RU поделился читатель.
«Автомобили залиты по радиатор точно. Автовладельцы ходят босиком в ледяной воде, машины заводить невозможно. Плавают колеса. В самом здании сейчас нет никакой воды», — передал обстановку на парковке собеседник агентства. Как видно на кадрах, среди пострадавших машин есть и премиум-класса: Porsche, BMW.
В апартаментах корреспонденту подтвердили факт происшествия. Прорыв трубы, по словам сотрудников «Огней Екатеринбурга», произошел в девять часов утра. «Обещали все починить к 17 часам», — добавили в отеле. Корреспондент обратился за комментарием в МУП «Водоканал», оперативно ответ получить не удалось.
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