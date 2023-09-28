Ученые нашли погребение древнего человека недалеко от «Екатеринбург-ЭКСПО». Скрин

29 сентября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Археологи полностью изучили «Карасье озеро X» и больше там проводить раскопки не планируют Фото: Илья Московец © URA.RU В Новокольцовском микрорайоне «Поселение Карасье озеро X» (находится недалеко от «Екатеринбург-ЭКСПО») археологи нашли погребение ребенка, а также установили, что в этом районе постоянно жили древние люди. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра археологии каменного века Института истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук Екатерина Дубовцева. «Мы зафиксировали результаты хозяйственной деятельности, начиная с 11 тысяч лет до нашей эры. Нашли металлургическую площадку — здесь было обнаружено огромное количество шлака, место, где изготавливали каменное орудие, обнаружили погребение — сейчас антропологи определяют, кто это был. Пока предварительно — это ребенок, который погиб», — пояснила на пресс-конференции в ТАСС Дубовцева. Кроме этого, ученые нашли обломок кинжала, рыболовные сооружения (котцы), поплавки, обломки весел, «палки-копалки», бронзовый топор и большое количество керамики. В дальнейшем археологи больше не будут проводить раскопки в «Карасьем озере X», потому как в настоящее время памятник изучен полностью. Ранее ученые заявили, что планируют найти сакральные предметы из дерева, которые будут походить на Шигирского идола недалеко от «Екатеринбург-ЭКСПО». Раскопки в районе строительства кампуса Уральского федерального университета начали проводить с мая этого года. Ранее в Новокольцовском районе археологи уже находили керамику эпохи неолита и поздней «бронзы», наконечник дротика, монету 1841 года, железный топор XIX века и загадочный для археологов предмет — «утюжок». Так выглядят остатки древнего человека Скриншот с трансляции пресс-конференции в ТАСС (https://vk.com/public210961478) Раскопки проходили здесь Скриншот с трансляции пресс-конференции в ТАСС (https://vk.com/public210961478) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новокольцовском микрорайоне «Поселение Карасье озеро X» (находится недалеко от «Екатеринбург-ЭКСПО») археологи нашли погребение ребенка, а также установили, что в этом районе постоянно жили древние люди. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра археологии каменного века Института истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук Екатерина Дубовцева. «Мы зафиксировали результаты хозяйственной деятельности, начиная с 11 тысяч лет до нашей эры. Нашли металлургическую площадку — здесь было обнаружено огромное количество шлака, место, где изготавливали каменное орудие, обнаружили погребение — сейчас антропологи определяют, кто это был. Пока предварительно — это ребенок, который погиб», — пояснила на пресс-конференции в ТАСС Дубовцева. Кроме этого, ученые нашли обломок кинжала, рыболовные сооружения (котцы), поплавки, обломки весел, «палки-копалки», бронзовый топор и большое количество керамики. В дальнейшем археологи больше не будут проводить раскопки в «Карасьем озере X», потому как в настоящее время памятник изучен полностью. Ранее ученые заявили, что планируют найти сакральные предметы из дерева, которые будут походить на Шигирского идола недалеко от «Екатеринбург-ЭКСПО». Раскопки в районе строительства кампуса Уральского федерального университета начали проводить с мая этого года. Ранее в Новокольцовском районе археологи уже находили керамику эпохи неолита и поздней «бронзы», наконечник дротика, монету 1841 года, железный топор XIX века и загадочный для археологов предмет — «утюжок».