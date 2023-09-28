28 сентября 2023

Бюджетные расходы Челябинской области выросли на 13%

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной бюджет 2015. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, министерство финансов челябинской области
Расходы областного бюджета в Челябинской области выросли Фото:

Расходы бюджета Челябинской области в течение первого полугодия выросли почти на 13% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Согласно информации Счетной палаты РФ, по данному показателю регион занял 49 место в общероссийском рейтинге.

«Прирост (снижение) расходов в разрезе регионов. Челябинская область — плюс 12,7%», — отражено в оперативном докладе палаты.

В среднем по стране рост составил 16,7%. В Челябинской области увеличились траты на дорожные ремонты и строительство. Рост социальных расходов был обусловлен в регионе повышенными расходами на обеспечение квартирами детей-сирот и приобретение жилого помещения для молодых ученых.

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Расходы бюджета Челябинской области в течение первого полугодия выросли почти на 13% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Согласно информации Счетной палаты РФ, по данному показателю регион занял 49 место в общероссийском рейтинге. «Прирост (снижение) расходов в разрезе регионов. Челябинская область — плюс 12,7%», — отражено в оперативном докладе палаты. В среднем по стране рост составил 16,7%. В Челябинской области увеличились траты на дорожные ремонты и строительство. Рост социальных расходов был обусловлен в регионе повышенными расходами на обеспечение квартирами детей-сирот и приобретение жилого помещения для молодых ученых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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