Бюджетные расходы Челябинской области выросли на 13%

Расходы бюджета Челябинской области в течение первого полугодия выросли почти на 13% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Согласно информации Счетной палаты РФ, по данному показателю регион занял 49 место в общероссийском рейтинге.
«Прирост (снижение) расходов в разрезе регионов. Челябинская область — плюс 12,7%», — отражено в оперативном докладе палаты.
В среднем по стране рост составил 16,7%. В Челябинской области увеличились траты на дорожные ремонты и строительство. Рост социальных расходов был обусловлен в регионе повышенными расходами на обеспечение квартирами детей-сирот и приобретение жилого помещения для молодых ученых.
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