Бюджетные расходы Челябинской области выросли на 13%

29 сентября 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Расходы областного бюджета в Челябинской области выросли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Расходы бюджета Челябинской области в течение первого полугодия выросли почти на 13% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Согласно информации Счетной палаты РФ, по данному показателю регион занял 49 место в общероссийском рейтинге. «Прирост (снижение) расходов в разрезе регионов. Челябинская область — плюс 12,7%», — отражено в оперативном докладе палаты. В среднем по стране рост составил 16,7%. В Челябинской области увеличились траты на дорожные ремонты и строительство. Рост социальных расходов был обусловлен в регионе повышенными расходами на обеспечение квартирами детей-сирот и приобретение жилого помещения для молодых ученых.

Расходы бюджета Челябинской области в течение первого полугодия выросли почти на 13% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Согласно информации Счетной палаты РФ, по данному показателю регион занял 49 место в общероссийском рейтинге. «Прирост (снижение) расходов в разрезе регионов. Челябинская область — плюс 12,7%», — отражено в оперативном докладе палаты. В среднем по стране рост составил 16,7%. В Челябинской области увеличились траты на дорожные ремонты и строительство. Рост социальных расходов был обусловлен в регионе повышенными расходами на обеспечение квартирами детей-сирот и приобретение жилого помещения для молодых ученых.