Спичрайтер председателя думы Тюмени Шушков экстренно госпитализирован

29 сентября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Протеже Заболотного Шушков (слева) госпитализирован Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спичрайтер и верный соратник председателя думы Тюмени Евгения Заболотного Андрей Шушков экстренно госпитализирован. Об этом URA.RU сообщил инсайдеры, близкие к Шушкову. Он находится в кардиоцентре Сургута. «В ХМАО он проводил свой отпуск. На здоровье сказались перенапряжение в период предвыборной кампании и трудности, связанные с устройством на новое место работы, которое подготовил ему нынешний спикер думы Заболотный. Состояние здоровья Шушкова, как и предположительные даты выхода на работу (пока еще в гордуму Тюмени), не известны», — рассказывают собеседники агентства. Агентству удалось дозвониться до госпитализированного Андрея Шушкова. Он заявил, что проходит плановое обследование. Ранее URA.RU сообщало о карьерных перспективах Шушкова после ухода команды Евгения Заболотного из гордумы. Руководитель пресс-службы может получить должность в крупной госкорпорации.

Спичрайтер и верный соратник председателя думы Тюмени Евгения Заболотного Андрей Шушков экстренно госпитализирован. Об этом URA.RU сообщил инсайдеры, близкие к Шушкову. Он находится в кардиоцентре Сургута. «В ХМАО он проводил свой отпуск. На здоровье сказались перенапряжение в период предвыборной кампании и трудности, связанные с устройством на новое место работы, которое подготовил ему нынешний спикер думы Заболотный. Состояние здоровья Шушкова, как и предположительные даты выхода на работу (пока еще в гордуму Тюмени), не известны», — рассказывают собеседники агентства. Агентству удалось дозвониться до госпитализированного Андрея Шушкова. Он заявил, что проходит плановое обследование. Ранее URA.RU сообщало о карьерных перспективах Шушкова после ухода команды Евгения Заболотного из гордумы. Руководитель пресс-службы может получить должность в крупной госкорпорации.