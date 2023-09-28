28 сентября 2023

Спичрайтер председателя думы Тюмени Шушков экстренно госпитализирован

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Евгения Заболотного, председателя городской думы. Тюмень, заболотный евгений
Протеже Заболотного Шушков (слева) госпитализирован Фото:

Спичрайтер и верный соратник председателя думы Тюмени Евгения Заболотного Андрей Шушков экстренно госпитализирован. Об этом URA.RU сообщил инсайдеры, близкие к Шушкову. Он находится в кардиоцентре Сургута.

«В ХМАО он проводил свой отпуск. На здоровье сказались перенапряжение в период предвыборной кампании и трудности, связанные с устройством на новое место работы, которое подготовил ему нынешний спикер думы Заболотный. Состояние здоровья Шушкова, как и предположительные даты выхода на работу (пока еще в гордуму Тюмени), не известны», — рассказывают собеседники агентства.

Агентству удалось дозвониться до госпитализированного Андрея Шушкова. Он заявил, что проходит плановое обследование.

Ранее URA.RU сообщало о карьерных перспективах Шушкова после ухода команды Евгения Заболотного из гордумы. Руководитель пресс-службы может получить должность в крупной госкорпорации.

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Спичрайтер и верный соратник председателя думы Тюмени Евгения Заболотного Андрей Шушков экстренно госпитализирован. Об этом URA.RU сообщил инсайдеры, близкие к Шушкову. Он находится в кардиоцентре Сургута. «В ХМАО он проводил свой отпуск. На здоровье сказались перенапряжение в период предвыборной кампании и трудности, связанные с устройством на новое место работы, которое подготовил ему нынешний спикер думы Заболотный. Состояние здоровья Шушкова, как и предположительные даты выхода на работу (пока еще в гордуму Тюмени), не известны», — рассказывают собеседники агентства. Агентству удалось дозвониться до госпитализированного Андрея Шушкова. Он заявил, что проходит плановое обследование. Ранее URA.RU сообщало о карьерных перспективах Шушкова после ухода команды Евгения Заболотного из гордумы. Руководитель пресс-службы может получить должность в крупной госкорпорации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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