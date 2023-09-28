Спичрайтер председателя думы Тюмени Шушков экстренно госпитализирован

Спичрайтер и верный соратник председателя думы Тюмени Евгения Заболотного Андрей Шушков экстренно госпитализирован. Об этом URA.RU сообщил инсайдеры, близкие к Шушкову. Он находится в кардиоцентре Сургута.
«В ХМАО он проводил свой отпуск. На здоровье сказались перенапряжение в период предвыборной кампании и трудности, связанные с устройством на новое место работы, которое подготовил ему нынешний спикер думы Заболотный. Состояние здоровья Шушкова, как и предположительные даты выхода на работу (пока еще в гордуму Тюмени), не известны», — рассказывают собеседники агентства.
Агентству удалось дозвониться до госпитализированного Андрея Шушкова. Он заявил, что проходит плановое обследование.
Ранее URA.RU сообщало о карьерных перспективах Шушкова после ухода команды Евгения Заболотного из гордумы. Руководитель пресс-службы может получить должность в крупной госкорпорации.
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