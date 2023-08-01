01 августа 2023

Уходящий из гордумы Тюмени спикер Заболотный усиливает свою команду

Уходящий из гордумы Тюмени председатель Заболотный усиливает свою команду
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской городской думы. Тюмень, портрет, заболотный евгений
Евгений Заболотный сохранит влияние в тюменской политике с помощью команды Фото:

Уходящий из гордумы Тюмени председатель Евгений Заболотный усиливает свою команду в городской политике, пытаясь сохранить влияние. По данным источников URA.RU, в последние полгода заметно улучшают карьерные перспективы его ставленники и соратники.

«Кандидатуру директора завода ЖБИ-3 Александра Соловьева политик пролоббировал в гордуму Тюмени. Бизнесмен пройдет по 19 одномандатному округу. Еще одного верного товарища Валерия Киселева Заболотный выдвинул на пост мэра Тюмени. И хоть всем понятно, что депутаты (скорее всего, единогласно) проголосуют за нынешнего градоначальника Кухарука, Киселев даст знать о себе политэлитам, что в будущем принесет ему свои дивиденды. Хорошую должность в госкорпорации после окончания созыва гордумы получит и спичрайтер Заболотного Андрей Шушков, работающий пресс-секретарем представительного органа», — поделился инсайдер агентства.

Источники полагают, что благодаря этой работе Заболотный не только сохраняет влияние и осведомленность. Спикер демонстрирует эталонное отношение к членам своей политической группировки после собственного ухода. Ранее спикер гордумы заявил, что не будет участвовать в выборах-2023. Как ранее сообщало агентство, он ведет переговоры за новое место работы. Речь идет о топ-должности в ТДСК.

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Уходящий из гордумы Тюмени председатель Евгений Заболотный усиливает свою команду в городской политике, пытаясь сохранить влияние. По данным источников URA.RU, в последние полгода заметно улучшают карьерные перспективы его ставленники и соратники. «Кандидатуру директора завода ЖБИ-3 Александра Соловьева политик пролоббировал в гордуму Тюмени. Бизнесмен пройдет по 19 одномандатному округу. Еще одного верного товарища Валерия Киселева Заболотный выдвинул на пост мэра Тюмени. И хоть всем понятно, что депутаты (скорее всего, единогласно) проголосуют за нынешнего градоначальника Кухарука, Киселев даст знать о себе политэлитам, что в будущем принесет ему свои дивиденды. Хорошую должность в госкорпорации после окончания созыва гордумы получит и спичрайтер Заболотного Андрей Шушков, работающий пресс-секретарем представительного органа», — поделился инсайдер агентства. Источники полагают, что благодаря этой работе Заболотный не только сохраняет влияние и осведомленность. Спикер демонстрирует эталонное отношение к членам своей политической группировки после собственного ухода. Ранее спикер гордумы заявил, что не будет участвовать в выборах-2023. Как ранее сообщало агентство, он ведет переговоры за новое место работы. Речь идет о топ-должности в ТДСК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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