Уходящий из гордумы Тюмени спикер Заболотный усиливает свою команду

Уходящий из гордумы Тюмени председатель Заболотный усиливает свою команду

02 августа 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Евгений Заболотный сохранит влияние в тюменской политике с помощью команды Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Уходящий из гордумы Тюмени председатель Евгений Заболотный усиливает свою команду в городской политике, пытаясь сохранить влияние. По данным источников URA.RU, в последние полгода заметно улучшают карьерные перспективы его ставленники и соратники. «Кандидатуру директора завода ЖБИ-3 Александра Соловьева политик пролоббировал в гордуму Тюмени. Бизнесмен пройдет по 19 одномандатному округу. Еще одного верного товарища Валерия Киселева Заболотный выдвинул на пост мэра Тюмени. И хоть всем понятно, что депутаты (скорее всего, единогласно) проголосуют за нынешнего градоначальника Кухарука, Киселев даст знать о себе политэлитам, что в будущем принесет ему свои дивиденды. Хорошую должность в госкорпорации после окончания созыва гордумы получит и спичрайтер Заболотного Андрей Шушков, работающий пресс-секретарем представительного органа», — поделился инсайдер агентства. Источники полагают, что благодаря этой работе Заболотный не только сохраняет влияние и осведомленность. Спикер демонстрирует эталонное отношение к членам своей политической группировки после собственного ухода. Ранее спикер гордумы заявил, что не будет участвовать в выборах-2023. Как ранее сообщало агентство, он ведет переговоры за новое место работы. Речь идет о топ-должности в ТДСК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уходящий из гордумы Тюмени председатель Евгений Заболотный усиливает свою команду в городской политике, пытаясь сохранить влияние. По данным источников URA.RU, в последние полгода заметно улучшают карьерные перспективы его ставленники и соратники. «Кандидатуру директора завода ЖБИ-3 Александра Соловьева политик пролоббировал в гордуму Тюмени. Бизнесмен пройдет по 19 одномандатному округу. Еще одного верного товарища Валерия Киселева Заболотный выдвинул на пост мэра Тюмени. И хоть всем понятно, что депутаты (скорее всего, единогласно) проголосуют за нынешнего градоначальника Кухарука, Киселев даст знать о себе политэлитам, что в будущем принесет ему свои дивиденды. Хорошую должность в госкорпорации после окончания созыва гордумы получит и спичрайтер Заболотного Андрей Шушков, работающий пресс-секретарем представительного органа», — поделился инсайдер агентства. Источники полагают, что благодаря этой работе Заболотный не только сохраняет влияние и осведомленность. Спикер демонстрирует эталонное отношение к членам своей политической группировки после собственного ухода. Ранее спикер гордумы заявил, что не будет участвовать в выборах-2023. Как ранее сообщало агентство, он ведет переговоры за новое место работы. Речь идет о топ-должности в ТДСК.