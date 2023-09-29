Стало известно, чем 15 лет в Свердловской области занималась мать, заморозившая сына

Мать, заморозившая до смерти сына, 15 лет работала продавцом в Первоуральске

Женщина оставила сына на улице без еды и тепла (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Женщина из Боготола Красноярского края, которая подозревается в убийстве восьмимесячного сына, 15 лет скрывалась от силовиков в Свердловской области. Все это время она работала продавцом в Первоуральске, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

«Подозреваемую задержали 25 сентября в Первоуральске. Все это время она работала продавцом в обычном магазине. Она не выходила на связь с родными», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, женщина оставила ребенка на улице без еды. Его тело нашли жители красноярского села Боготол 10 марта 2008 года. Оно находилось на пустыре. После этого женщина уехала в Свердловскую область, где 15 лет скрывалась от силовиков. Все это время она не выходила на связь с родными, которые искали ее. Женщину доставили в Красноярск и отправили под стражу. Силовики выясняют, причастна ли она к другим преступлениям.