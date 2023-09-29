В Кремле ответили на вопрос о будущем миротворцев из РФ в Карабахе

Продолжение миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе пока неясно. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта тема станет предметом обсуждения с Азербайджаном.
«Пока вряд ли кто-то вам ответит на этот вопрос, поскольку речь идет сейчас о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — сообщил Песков.
Непризнанная республика Нагорный Карабах, согласно указу президента Самвела Шахраманяна, прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Российские миротворцы находятся на территории региона с ноября 2020 года. В соответствии с трехсторонним соглашением (Россия, Армения, Азербайджан) мандат выдан сроком на 5 лет.
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