В Кремле ответили на вопрос о будущем миротворцев из РФ в Карабахе

Песков: будущее российских миротворцев в Карабахе — тем для переговоров с Баку
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле пока нет ясности о продолжении миротворческой миссии РФ в районе Нагорного Карабаха Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Продолжение миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе пока неясно. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта тема станет предметом обсуждения с Азербайджаном.

«Пока вряд ли кто-то вам ответит на этот вопрос, поскольку речь идет сейчас о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — сообщил Песков.

Непризнанная республика Нагорный Карабах, согласно указу президента Самвела Шахраманяна, прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Российские миротворцы находятся на территории региона с ноября 2020 года. В соответствии с трехсторонним соглашением (Россия, Армения, Азербайджан) мандат выдан сроком на 5 лет.

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Продолжение миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе пока неясно. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта тема станет предметом обсуждения с Азербайджаном. «Пока вряд ли кто-то вам ответит на этот вопрос, поскольку речь идет сейчас о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — сообщил Песков. Непризнанная республика Нагорный Карабах, согласно указу президента Самвела Шахраманяна, прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Российские миротворцы находятся на территории региона с ноября 2020 года. В соответствии с трехсторонним соглашением (Россия, Армения, Азербайджан) мандат выдан сроком на 5 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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