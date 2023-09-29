Песков: мирный договор между Баку и Ереваном по-прежнему актуален

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле считают актуальным подписание мирного договора между Баку и Ереваном Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией остается актуальным вопросом даже после заявления о том, что с 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Безусловно, [мирный договор] актуален. Есть планы по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России», — сказал Песков.

Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал накануне президент НК Самвел Шахраманян.

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Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией остается актуальным вопросом даже после заявления о том, что с 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Безусловно, [мирный договор] актуален. Есть планы по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России», — сказал Песков. Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал накануне президент НК Самвел Шахраманян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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