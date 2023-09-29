Песков: мирный договор между Баку и Ереваном по-прежнему актуален

В Кремле считают актуальным подписание мирного договора между Баку и Ереваном
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией остается актуальным вопросом даже после заявления о том, что с 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Безусловно, [мирный договор] актуален. Есть планы по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России», — сказал Песков.
Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал накануне президент НК Самвел Шахраманян.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!