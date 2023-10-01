Экс-главу соцзащиты Кургана Яшину забыли доставить в суд из-под домашнего ареста

В Кургане экс-главу соцзащиты забыли доставить в суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обвиняемую в мошенничестве экс-главу курганского управления соцзащиты Людмилу Яшину не доставили к началу очередного судебного заседания. В ходе разбирательств выяснилось, что ее забыли внести в список доставки в суд. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.

«Подсудимая Яшина не значится сегодня (29 сентября) в списке доставки, хотя данные о ней подавались в инспекцию», — сообщила секретарь курганского горсуда. Остальным участникам пришлось ожидать, пока бывшую главу управления соцзащиты Кургана доставят из-под домашнего ареста.

Заседание началось через час после назначенного времени, когда Яшину доставили в суд. Председательствующий Евгений Колегов извинился за задержку и отметил, что она произошла не по вине горсуда.

«Это может стать основанием для подачи защитой ходатайства об изменении меры пресечения, поскольку мешает исполнению правосудия», — говорят источники URA.RU из адвокатского сообщества. Редакция URA.RU направила запрос в управление ФСИН по Курганской области с просьбой пояснить причины недоставления подсудимой. На момент публикации ответ не был получен.

Экс-главу курганского центра соцзащиты судят вместе с сыном. Их обвиняют в мошенничестве. Яшина якобы организовала обучение подчиненных в тюменском центре, и тем самым нанесла ущерб более 1,2 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники системы исполнения наказаний просили поместить Яшину под стражу из-за выявленного нарушения. Суд не стал менять избранную меру пресечения и оставил женщину под домашним арестом.