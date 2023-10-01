01 октября 2023
30 сентября 2023

Экс-главу соцзащиты Кургана Яшину забыли доставить в суд из-под домашнего ареста

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал городского суда Курган, клетка, скамья подсудимых, суд
В Кургане экс-главу соцзащиты забыли доставить в суд Фото:

Обвиняемую в мошенничестве экс-главу курганского управления соцзащиты Людмилу Яшину не доставили к началу очередного судебного заседания. В ходе разбирательств выяснилось, что ее забыли внести в список доставки в суд. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.

«Подсудимая Яшина не значится сегодня (29 сентября) в списке доставки, хотя данные о ней подавались в инспекцию», — сообщила секретарь курганского горсуда. Остальным участникам пришлось ожидать, пока бывшую главу управления соцзащиты Кургана доставят из-под домашнего ареста.

Заседание началось через час после назначенного времени, когда Яшину доставили в суд. Председательствующий Евгений Колегов извинился за задержку и отметил, что она произошла не по вине горсуда.

«Это может стать основанием для подачи защитой ходатайства об изменении меры пресечения, поскольку мешает исполнению правосудия», — говорят источники URA.RU из адвокатского сообщества. Редакция URA.RU направила запрос в управление ФСИН по Курганской области с просьбой пояснить причины недоставления подсудимой. На момент публикации ответ не был получен.

Экс-главу курганского центра соцзащиты судят вместе с сыном. Их обвиняют в мошенничестве. Яшина якобы организовала обучение подчиненных в тюменском центре, и тем самым нанесла ущерб более 1,2 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники системы исполнения наказаний просили поместить Яшину под стражу из-за выявленного нарушения. Суд не стал менять избранную меру пресечения и оставил женщину под домашним арестом.

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Обвиняемую в мошенничестве экс-главу курганского управления соцзащиты Людмилу Яшину не доставили к началу очередного судебного заседания. В ходе разбирательств выяснилось, что ее забыли внести в список доставки в суд. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда. «Подсудимая Яшина не значится сегодня (29 сентября) в списке доставки, хотя данные о ней подавались в инспекцию», — сообщила секретарь курганского горсуда. Остальным участникам пришлось ожидать, пока бывшую главу управления соцзащиты Кургана доставят из-под домашнего ареста. Заседание началось через час после назначенного времени, когда Яшину доставили в суд. Председательствующий Евгений Колегов извинился за задержку и отметил, что она произошла не по вине горсуда. «Это может стать основанием для подачи защитой ходатайства об изменении меры пресечения, поскольку мешает исполнению правосудия», — говорят источники URA.RU из адвокатского сообщества. Редакция URA.RU направила запрос в управление ФСИН по Курганской области с просьбой пояснить причины недоставления подсудимой. На момент публикации ответ не был получен. Экс-главу курганского центра соцзащиты судят вместе с сыном. Их обвиняют в мошенничестве. Яшина якобы организовала обучение подчиненных в тюменском центре, и тем самым нанесла ущерб более 1,2 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники системы исполнения наказаний просили поместить Яшину под стражу из-за выявленного нарушения. Суд не стал менять избранную меру пресечения и оставил женщину под домашним арестом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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