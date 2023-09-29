В Заречном разнорабочий убил девушку, позднее ее авто нашли на трассе. Фото

29 сентября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Тело девушки нашли на у собственного коттеджа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заречном Свердловской области нашли тело 39-летней Елены Косецкой возле коттеджа, который она купила недавно. Позднее выяснилось, что ее Renault Arkana на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово. Силовики подозревают в убийстве девушки мужчину, который работал на девушку охранником или разнорабочим. Тело Косецкой нашли 28 сентября на территории коттеджного поселка Курманка в Заречном. В СКР по Свердловской области сообщили URA.RU, что по этому факту заведено уголовное дело. Силовики допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. В ходе расследования у следователей появилась информация, что к убийству может быть причастен некий мужчина. «На вид ему 30-40 лет, его рост — 175-180 сантиметров, у него худощавое телосложение, светлые волосы (возможно, рыжие)», — рассказали приметы подозреваемого в СКР. Он был одет в темные брюки, куртку с капюшоном и черные кроссовки. Если вам что-то известно о нем, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 777-13-02. При этом автомобиль девушки несколько дней стоял на трассе. Несколько читателей URA.RU заявили, что видели машину на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово. Машина стояла в кювете. «Я не понимала, как машину могли там припарковать, потому что там конкретно кювет. Внешне авто выглядит целым», — сообщила одна из читательниц. Другой мужчина, видевший машину, считал, что она принадлежит грибнику. «Каждый день проезжал, видел это авто. Думал, что оставил грибник. Потом подумал, что кто-то с дороги съехал, придет просить о помощи. О криминале и подумать не мог», — добавил мужчина. Другой автомобилист 28 сентября увидел силовиков у брошенного Renault. «Там стояла „Газель“ полицейская, две сотрудницы с планшетами стояли рядом с машиной, с ними был еще мужчина в форме», — пояснил еще один очевидец. В ГИБДД по Свердловской области заявили URA.RU, что автоинспекторы осмотрели машину, звонили хозяйке авто, но трубку никто не взял. После этого они передали информацию полицейским из Заречного. Кроме того о ДТП с этой машиной никто не заявлял. 29 сентября машины на том месте уже нет. В ведомстве не смогли ответить, куда именно увезли автомобиль. Коттедж, на территории которого нашли тело, девушка купила около месяца назад. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его словам, 26 сентября Косецкая ехала на дачу к сыну. «Однако этим планам не суждено было сбыться. На следующий день запереживавший из-за долгого отсутствия мамы мальчик позвонил своему отцу, который с супругой находится в разводе. Мальчик рассказал, что мамы нет», — пояснил Горелых. После этого отец обратился в полицию. Подозреваемым стал некий Алексей, который до этого не был замечен в поселке. «По предварительным данным, мужчина может являться в одном лице и охранник и разнорабочий коттеджа», — уточнил полковник. Розыском руководит полковник областного угрозыска Владимир Молодцов. Фото подозреваемого в убийстве Фото: предоставлено СКР по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Заречном Свердловской области нашли тело 39-летней Елены Косецкой возле коттеджа, который она купила недавно. Позднее выяснилось, что ее Renault Arkana на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово. Силовики подозревают в убийстве девушки мужчину, который работал на девушку охранником или разнорабочим. Тело Косецкой нашли 28 сентября на территории коттеджного поселка Курманка в Заречном. В СКР по Свердловской области сообщили URA.RU, что по этому факту заведено уголовное дело. Силовики допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. В ходе расследования у следователей появилась информация, что к убийству может быть причастен некий мужчина. «На вид ему 30-40 лет, его рост — 175-180 сантиметров, у него худощавое телосложение, светлые волосы (возможно, рыжие)», — рассказали приметы подозреваемого в СКР. Он был одет в темные брюки, куртку с капюшоном и черные кроссовки. Если вам что-то известно о нем, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 777-13-02. При этом автомобиль девушки несколько дней стоял на трассе. Несколько читателей URA.RU заявили, что видели машину на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово. Машина стояла в кювете. «Я не понимала, как машину могли там припарковать, потому что там конкретно кювет. Внешне авто выглядит целым», — сообщила одна из читательниц. Другой мужчина, видевший машину, считал, что она принадлежит грибнику. «Каждый день проезжал, видел это авто. Думал, что оставил грибник. Потом подумал, что кто-то с дороги съехал, придет просить о помощи. О криминале и подумать не мог», — добавил мужчина. Другой автомобилист 28 сентября увидел силовиков у брошенного Renault. «Там стояла „Газель“ полицейская, две сотрудницы с планшетами стояли рядом с машиной, с ними был еще мужчина в форме», — пояснил еще один очевидец. В ГИБДД по Свердловской области заявили URA.RU, что автоинспекторы осмотрели машину, звонили хозяйке авто, но трубку никто не взял. После этого они передали информацию полицейским из Заречного. Кроме того о ДТП с этой машиной никто не заявлял. 29 сентября машины на том месте уже нет. В ведомстве не смогли ответить, куда именно увезли автомобиль. Коттедж, на территории которого нашли тело, девушка купила около месяца назад. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его словам, 26 сентября Косецкая ехала на дачу к сыну. «Однако этим планам не суждено было сбыться. На следующий день запереживавший из-за долгого отсутствия мамы мальчик позвонил своему отцу, который с супругой находится в разводе. Мальчик рассказал, что мамы нет», — пояснил Горелых. После этого отец обратился в полицию. Подозреваемым стал некий Алексей, который до этого не был замечен в поселке. «По предварительным данным, мужчина может являться в одном лице и охранник и разнорабочий коттеджа», — уточнил полковник. Розыском руководит полковник областного угрозыска Владимир Молодцов.