В Ханты-Мансийске устроят садовую вечеринку

29 сентября 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийском саду пройдет тематическая вечеринка в честь закрытия сезона Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийске для жителей города осенью устроят садовую вечеринку в честь закрытия сезона. Для гостей приготовили развлекательную программу с активными играми для детей и взрослых. Об этом URA.RU сообщил арт-менеджер местного сада Юлия Комиссарова. «В честь закрытия сезона мы устраиваем осенний вечер в дружелюбной атмосфере с развлекательной программой. Для посетителей организуем активные игры под аккомпанемент балалайки, также привлечем гостей к уборке грядок в саду. Праздник не обойдется и без чаепития с настоящим самоваром», — отметила Комиссарова. Арт-менеджер также рассказала, насколько плодотворным и урожайным в саду выдался сезон. «Садовый сезон выдался выдался насыщенным: мы устраивали для горожан квартирники, арт-пикники, музыкальный фестиваль и различные мастер-классы. Без внимания не остались и 14 грядок, за которыми ухаживают жители Ханты-Мансийска. В этому году было много цветов и урожая, выросли даже кабачки и помидоры», — добавила Комиссарова. Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд программ. Среди них, например, большой стендап-концерт в Сургуте. А в Нижневартовске и Когалыме покажут цирковое шоу на воде. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла вечеринка в стиле Barbie. На мероприятии показали одноименный голливудский фильм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске для жителей города осенью устроят садовую вечеринку в честь закрытия сезона. Для гостей приготовили развлекательную программу с активными играми для детей и взрослых. Об этом URA.RU сообщил арт-менеджер местного сада Юлия Комиссарова. «В честь закрытия сезона мы устраиваем осенний вечер в дружелюбной атмосфере с развлекательной программой. Для посетителей организуем активные игры под аккомпанемент балалайки, также привлечем гостей к уборке грядок в саду. Праздник не обойдется и без чаепития с настоящим самоваром», — отметила Комиссарова. Арт-менеджер также рассказала, насколько плодотворным и урожайным в саду выдался сезон. «Садовый сезон выдался выдался насыщенным: мы устраивали для горожан квартирники, арт-пикники, музыкальный фестиваль и различные мастер-классы. Без внимания не остались и 14 грядок, за которыми ухаживают жители Ханты-Мансийска. В этому году было много цветов и урожая, выросли даже кабачки и помидоры», — добавила Комиссарова. Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд программ. Среди них, например, большой стендап-концерт в Сургуте. А в Нижневартовске и Когалыме покажут цирковое шоу на воде. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла вечеринка в стиле Barbie. На мероприятии показали одноименный голливудский фильм.