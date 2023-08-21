В Сургуте пройдет вечеринка в стиле Barbie

Дом культуры «Невесомость» устроит для сургутян вечеринку в стиле Barbie с показом одноименного фильма. Мероприятие состоится 26 августа. Об этом URA.RU сообщили организаторы.
«Приглашаем вас проводить лето гламурненько и актуальненько. В эту субботу, 26 августа собираемся на Barbie-пати — посмотрим главный голливудский шедевр лета», — говорится в афише.
Кроме показа фильма «Барби», гостям обещают фотосессию и дискотеку. Фанаты Марго Робби и Райана Гослинга уже начали активно раскупать билеты на событие.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выступит группа из Санкт-Петербурга «Billy’s band». Концерт пройдет в центре культуры и досуга «Камертон» 15 сентября.
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