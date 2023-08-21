21 августа 2023

В Сургуте пройдет вечеринка в стиле Barbie

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная ассамблея Всемирного Бюро Выставок, презентация Екатеринбургом заявки на "ЭКСПО-2025". Париж, сумочка, сагайдак светлана, туфли
На вечеринке покажут голливудский фильм «Барби» Фото:

Дом культуры «Невесомость» устроит для сургутян вечеринку в стиле Barbie с показом одноименного фильма. Мероприятие состоится 26 августа. Об этом URA.RU сообщили организаторы.

«Приглашаем вас проводить лето гламурненько и актуальненько. В эту субботу, 26 августа собираемся на Barbie-пати — посмотрим главный голливудский шедевр лета», — говорится в афише.

Кроме показа фильма «Барби», гостям обещают фотосессию и дискотеку. Фанаты Марго Робби и Райана Гослинга уже начали активно раскупать билеты на событие.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выступит группа из Санкт-Петербурга «Billy’s band». Концерт пройдет в центре культуры и досуга «Камертон» 15 сентября.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дом культуры «Невесомость» устроит для сургутян вечеринку в стиле Barbie с показом одноименного фильма. Мероприятие состоится 26 августа. Об этом URA.RU сообщили организаторы. «Приглашаем вас проводить лето гламурненько и актуальненько. В эту субботу, 26 августа собираемся на Barbie-пати — посмотрим главный голливудский шедевр лета», — говорится в афише. Кроме показа фильма «Барби», гостям обещают фотосессию и дискотеку. Фанаты Марго Робби и Райана Гослинга уже начали активно раскупать билеты на событие. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выступит группа из Санкт-Петербурга «Billy’s band». Концерт пройдет в центре культуры и досуга «Камертон» 15 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...