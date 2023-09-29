Медведев назвал новую цель для развития оружия РФ

Дмитрий Медведев заявил, что в РФ модернизируют вооружение из-за западной техники на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия должна добиться устойчивости своих вооружений к украинской противовоздушной обороне и системам радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Нужно добиться устойчивости российских вооружений к ПВО и РЭБ, которые поставляют Киеву из-за рубежа», — сказал Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что западные союзники «напичкали» Киев новым вооружением.
По его словам, сейчас Россия активно модернизирует свою военную технику. Это необходимо в связи с появлением новейшего западного вооружения в зоне спецоперации.
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