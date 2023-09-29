Медведев назвал новую цель для развития оружия РФ

Медведев: нужно обеспечить устойчивость вооружения РФ к украинским ПВО и РЭБ
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что в РФ модернизируют вооружение из-за западной техники на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия должна добиться устойчивости своих вооружений к украинской противовоздушной обороне и системам радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нужно добиться устойчивости российских вооружений к ПВО и РЭБ, которые поставляют Киеву из-за рубежа», — сказал Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что западные союзники «напичкали» Киев новым вооружением.

По его словам, сейчас Россия активно модернизирует свою военную технику. Это необходимо в связи с появлением новейшего западного вооружения в зоне спецоперации.

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Россия должна добиться устойчивости своих вооружений к украинской противовоздушной обороне и системам радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Нужно добиться устойчивости российских вооружений к ПВО и РЭБ, которые поставляют Киеву из-за рубежа», — сказал Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что западные союзники «напичкали» Киев новым вооружением. По его словам, сейчас Россия активно модернизирует свою военную технику. Это необходимо в связи с появлением новейшего западного вооружения в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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