Медведев назвал новую цель для развития оружия РФ Медведев: нужно обеспечить устойчивость вооружения РФ к украинским ПВО и РЭБ 29 сентября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев заявил, что в РФ модернизируют вооружение из-за западной техники на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна добиться устойчивости своих вооружений к украинской противовоздушной обороне и системам радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Нужно добиться устойчивости российских вооружений к ПВО и РЭБ, которые поставляют Киеву из-за рубежа», — сказал Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что западные союзники «напичкали» Киев новым вооружением. По его словам, сейчас Россия активно модернизирует свою военную технику. Это необходимо в связи с появлением новейшего западного вооружения в зоне спецоперации. Россия должна добиться устойчивости своих вооружений к украинской противовоздушной обороне и системам радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Нужно добиться устойчивости российских вооружений к ПВО и РЭБ, которые поставляют Киеву из-за рубежа», — сказал Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что западные союзники «напичкали» Киев новым вооружением. По его словам, сейчас Россия активно модернизирует свою военную технику. Это необходимо в связи с появлением новейшего западного вооружения в зоне спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям