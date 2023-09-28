28 сентября 2023

В Перми будут судить участников наркокартеля, работающего через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

В Перми будут судить 14 человек, которые занимались продажей наркотических средств через интернет. По мнению следствия, участники наркокартеля через мессенджеры связывались с потенциальными покупателями и сообщали места организованных тайников-закладок.

«Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение уголовному делу в отношении 14 человек — жителей Перми, Ставропольского края и Калининградской области. Обвиняемые входили в состав преступного сообщества, занимающегося продажей наркотических средств», — сказано на сайте прокуратуры. В ближайшее время дело направят в Свердловский районный суд г. Перми.

Уточняется, что после задержания у участников наркокартеля сотрудники полиции изъяли более пяти килограммов наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы и штраф — 1 млн рублей.

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В Перми будут судить 14 человек, которые занимались продажей наркотических средств через интернет. По мнению следствия, участники наркокартеля через мессенджеры связывались с потенциальными покупателями и сообщали места организованных тайников-закладок. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение уголовному делу в отношении 14 человек — жителей Перми, Ставропольского края и Калининградской области. Обвиняемые входили в состав преступного сообщества, занимающегося продажей наркотических средств», — сказано на сайте прокуратуры. В ближайшее время дело направят в Свердловский районный суд г. Перми. Уточняется, что после задержания у участников наркокартеля сотрудники полиции изъяли более пяти килограммов наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы и штраф — 1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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