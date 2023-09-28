В Перми будут судить участников наркокартеля, работающего через интернет

29 сентября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми будут судить 14 человек, которые занимались продажей наркотических средств через интернет. По мнению следствия, участники наркокартеля через мессенджеры связывались с потенциальными покупателями и сообщали места организованных тайников-закладок. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение уголовному делу в отношении 14 человек — жителей Перми, Ставропольского края и Калининградской области. Обвиняемые входили в состав преступного сообщества, занимающегося продажей наркотических средств», — сказано на сайте прокуратуры. В ближайшее время дело направят в Свердловский районный суд г. Перми. Уточняется, что после задержания у участников наркокартеля сотрудники полиции изъяли более пяти килограммов наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы и штраф — 1 млн рублей.

В Перми будут судить 14 человек, которые занимались продажей наркотических средств через интернет. По мнению следствия, участники наркокартеля через мессенджеры связывались с потенциальными покупателями и сообщали места организованных тайников-закладок. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение уголовному делу в отношении 14 человек — жителей Перми, Ставропольского края и Калининградской области. Обвиняемые входили в состав преступного сообщества, занимающегося продажей наркотических средств», — сказано на сайте прокуратуры. В ближайшее время дело направят в Свердловский районный суд г. Перми. Уточняется, что после задержания у участников наркокартеля сотрудники полиции изъяли более пяти килограммов наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы и штраф — 1 млн рублей.