Тюменец ударил полицейского в пах и получил срок

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, мвд, полиция, мвд рф, полицейский
Полицейский пришел, чтобы разрешить семейный скандал, но был атакован Фото:

Нетрезвый житель Тюмени ударил ногой в пах участкового, который пришел к нему домой для выяснения обстоятельств семейного конфликта. Информация представлена в судебном акте по делу. За нападение на полицейского мужчина был осужден.

«Подсудимый вместе с супругой отмечал ее день рождения, выпили две бутылки водки. На утро мужчина выпил еще, не принял таблетки и начал проявлять агрессию к жене. Женщина сбежала из квартиры вместе с дочерью, а вскоре в дверь позвонил участковый. Это вызвало у тюменца агрессию, и он ударил полицейского ногой в пах», — следует из материалов дела.

Между тюменцем и силовиком завязалась борьба. Получив еще один удар по лицу полицейский заломил руку мужчины ему за спину, вызвал подкрепление и нападавшего увезли в отделение.

Как рассказал жена задержанного, он с детства нездоров. Заболевание выражается в повышенной эмоциональной возбудимости. Он регулярно наблюдается у врача и принимает специальные лекарства.

По итогу суд приговорил тюменца к году лишения свободы. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства, наказание было решено считать условным.

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Нетрезвый житель Тюмени ударил ногой в пах участкового, который пришел к нему домой для выяснения обстоятельств семейного конфликта. Информация представлена в судебном акте по делу. За нападение на полицейского мужчина был осужден. «Подсудимый вместе с супругой отмечал ее день рождения, выпили две бутылки водки. На утро мужчина выпил еще, не принял таблетки и начал проявлять агрессию к жене. Женщина сбежала из квартиры вместе с дочерью, а вскоре в дверь позвонил участковый. Это вызвало у тюменца агрессию, и он ударил полицейского ногой в пах», — следует из материалов дела. Между тюменцем и силовиком завязалась борьба. Получив еще один удар по лицу полицейский заломил руку мужчины ему за спину, вызвал подкрепление и нападавшего увезли в отделение. Как рассказал жена задержанного, он с детства нездоров. Заболевание выражается в повышенной эмоциональной возбудимости. Он регулярно наблюдается у врача и принимает специальные лекарства. По итогу суд приговорил тюменца к году лишения свободы. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства, наказание было решено считать условным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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