В Тюмени нашли воду с бактериями и вредными веществами

Роспотребнадзор: 20% проб воды в Тюмени не соответствует нормам

По данным тюменского Роспотребнадзора, почти 20% проб воды не прошли испытания по микробиологическим и химическим показателям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменский Роспотребнадзор обнаружил в Тюмени питьевую воду, которая не соответствует нормам по микробиологическим и химическим показателям. Такие данные в рамках отчета за последние 9 месяцев опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Доля проб питьевой воды в распределительной сети центрального водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям за 9 месяцев 2023 г. составила 18,3%, по микробиологическим показателям — 1,6%», — говорится в сообщении.

С начала года тюменское управление Роспотребнадзора провело исследования больше 25 тысяч проб воды, собранной в тюменской водопроводной системе. Как отмечает ведомство, нарушений по паразитарным и радиологическим показателям в Тюмени не зафиксировано