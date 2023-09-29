В Тюмени нашли воду с бактериями и вредными веществами

Роспотребнадзор: 20% проб воды в Тюмени не соответствует нормам
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Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
По данным тюменского Роспотребнадзора, почти 20% проб воды не прошли испытания по микробиологическим и химическим показателям Фото:

Тюменский Роспотребнадзор обнаружил в Тюмени питьевую воду, которая не соответствует нормам по микробиологическим и химическим показателям. Такие данные в рамках отчета за последние 9 месяцев опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Доля проб питьевой воды в распределительной сети центрального водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям за 9 месяцев 2023 г. составила 18,3%, по микробиологическим показателям — 1,6%», — говорится в сообщении.

С начала года тюменское управление Роспотребнадзора провело исследования больше 25 тысяч проб воды, собранной в тюменской водопроводной системе. Как отмечает ведомство, нарушений по паразитарным и радиологическим показателям в Тюмени не зафиксировано

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Тюменский Роспотребнадзор обнаружил в Тюмени питьевую воду, которая не соответствует нормам по микробиологическим и химическим показателям. Такие данные в рамках отчета за последние 9 месяцев опубликованы на официальном сайте ведомства. «Доля проб питьевой воды в распределительной сети центрального водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям за 9 месяцев 2023 г. составила 18,3%, по микробиологическим показателям — 1,6%», — говорится в сообщении. С начала года тюменское управление Роспотребнадзора провело исследования больше 25 тысяч проб воды, собранной в тюменской водопроводной системе. Как отмечает ведомство, нарушений по паразитарным и радиологическим показателям в Тюмени не зафиксировано
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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