В Тюмени нашли воду с бактериями и вредными веществами

Тюменский Роспотребнадзор обнаружил в Тюмени питьевую воду, которая не соответствует нормам по микробиологическим и химическим показателям. Такие данные в рамках отчета за последние 9 месяцев опубликованы на официальном сайте ведомства.
«Доля проб питьевой воды в распределительной сети центрального водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям за 9 месяцев 2023 г. составила 18,3%, по микробиологическим показателям — 1,6%», — говорится в сообщении.
С начала года тюменское управление Роспотребнадзора провело исследования больше 25 тысяч проб воды, собранной в тюменской водопроводной системе. Как отмечает ведомство, нарушений по паразитарным и радиологическим показателям в Тюмени не зафиксировано
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