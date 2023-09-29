Гурулев объяснил, каких срочников отправят на границу с Украиной

Гурулев: на границу с Украиной отправят срочников, изъявивших желание

29 сентября 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

На границу с Украиной отправят тех призывников, кто этого захочет, отметил Андрей Гурулев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Проходить срочную службу на границу с Украиной отправят тех призывников, кто изъявит для этого желание. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Я думаю, если кто-то изъявит желание, ему не откажут, он туда поедет», — сказал генерал-лейтенант в разговоре с telegram-каналом «Путин в Telegram». Он также объяснил, что во время срочной службы россияне, после отправки в учебную часть, служат там, куда их распределят. Призыв на срочную службу начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, всего в ходе кампании призовут 130 тысяч россиян. Как отмечали в Генштабе РФ, никто из призывников не будет отправлен для прохождения срочной службы в зоне проведения СВО и новые регионы России.

Проходить срочную службу на границу с Украиной отправят тех призывников, кто изъявит для этого желание. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Я думаю, если кто-то изъявит желание, ему не откажут, он туда поедет», — сказал генерал-лейтенант в разговоре с telegram-каналом «Путин в Telegram». Он также объяснил, что во время срочной службы россияне, после отправки в учебную часть, служат там, куда их распределят. Призыв на срочную службу начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, всего в ходе кампании призовут 130 тысяч россиян. Как отмечали в Генштабе РФ, никто из призывников не будет отправлен для прохождения срочной службы в зоне проведения СВО и новые регионы России.