Гурулев объяснил, каких срочников отправят на границу с Украиной

Гурулев: на границу с Украиной отправят срочников, изъявивших желание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, военная форма, призыв в армию
На границу с Украиной отправят тех призывников, кто этого захочет, отметил Андрей Гурулев Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Проходить срочную службу на границу с Украиной отправят тех призывников, кто изъявит для этого желание. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Я думаю, если кто-то изъявит желание, ему не откажут, он туда поедет», — сказал генерал-лейтенант в разговоре с telegram-каналом «Путин в Telegram». Он также объяснил, что во время срочной службы россияне, после отправки в учебную часть, служат там, куда их распределят.

Призыв на срочную службу начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, всего в ходе кампании призовут 130 тысяч россиян. Как отмечали в Генштабе РФ, никто из призывников не будет отправлен для прохождения срочной службы в зоне проведения СВО и новые регионы России.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проходить срочную службу на границу с Украиной отправят тех призывников, кто изъявит для этого желание. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Я думаю, если кто-то изъявит желание, ему не откажут, он туда поедет», — сказал генерал-лейтенант в разговоре с telegram-каналом «Путин в Telegram». Он также объяснил, что во время срочной службы россияне, после отправки в учебную часть, служат там, куда их распределят. Призыв на срочную службу начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, всего в ходе кампании призовут 130 тысяч россиян. Как отмечали в Генштабе РФ, никто из призывников не будет отправлен для прохождения срочной службы в зоне проведения СВО и новые регионы России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...