Гурулев объяснил, каких срочников отправят на границу с Украиной

Проходить срочную службу на границу с Украиной отправят тех призывников, кто изъявит для этого желание. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Я думаю, если кто-то изъявит желание, ему не откажут, он туда поедет», — сказал генерал-лейтенант в разговоре с telegram-каналом «Путин в Telegram». Он также объяснил, что во время срочной службы россияне, после отправки в учебную часть, служат там, куда их распределят.
Призыв на срочную службу начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, всего в ходе кампании призовут 130 тысяч россиян. Как отмечали в Генштабе РФ, никто из призывников не будет отправлен для прохождения срочной службы в зоне проведения СВО и новые регионы России.
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