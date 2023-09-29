Медики из полка челябинского офицера за пять дней спасли более двухсот раненых бойцов. Видео

Десять российских медиков 430-го полка вынесли с поля боя 234 раненных

29 сентября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Елена Соколова одна из тех, кто спас жизни российским солдатам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десять военных медиков 430-го мотострелкового полка, заместителем командира которого является челябинец Юрий «Ангел» Гагарин, в период с 8 по 13 августа вывезли 234 раненых бойца с передовой в районе села Урожайное на Времевском выступе. При этом все военнослужащие выжили. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами участники героической эвакуации. «Мы эвакуировали раненых по шесть человек в машине — двое лежачих и четверо сидящих. В этом принимали участие десять медработников. Противник пытался накрывать нас кассетными боеприпасами, и двое медиков получили ранения. Они отказались от эвакуации, сами себя перевязали и пошли дальше помогать», — поделился начальник медицинской службы «Луна». Операция по вывозу раненых была рискованной. Но нашим военным сопутствовал успех. Исход операции медсестра с позывным «Солнце» объяснила правильной работой командиров и медиков. Все бойцы были вывезены с поля боя живыми. Это удалось благодаря оказанию доврачебной помощи прямо в находящемся под ударами кассетными боеприпасами Урожайном. На месте под обстрелом раненым накладывали жгуты, ставили капельницы и сразу старались эвакуировать. «Точка эвакуации у нас была прямо под носом у противника — он не смог догадаться, что мы эвакуируем с пятачка в районе позиции „Алга-1“. Машина подлетала прямо туда, грузила раненых и сразу уходила. При этом противник поддерживал свою пехоту огнем кассетными боеприпасами с разных направлений — укрываться было практически негде», — вспоминает заместитель командира полка Юрий «Ангел» Гагарин. Тогда военные врачи работали на износ. Понимали, что жизни бойцов зависит от их профессионализма и слаженности действий. «Было ощущение, что день не кончится никогда, откуда силы брала, не знаю — я просто видела мальчишек. Раненые поступали и поступали, и мы просто потерялись — день или ночь… Не было времени о чем-то думать — будто рубильник включился и началось: работа, работа, работа», — вспоминает медик «Мама». Сейчас ситуация на Времевском выступе продолжает оставаться напряженной — противник после занятия Урожайного накапливает живую силу и технику для дальнейшего наступления на Старомлиновку — крупный населенный пункт на стыке Запорожской области и ДНР. 430-й полк готовится дать отпор и на новых позициях. «В целом противник тоже выдохся. Судя по тому, как он себя ведет и какие боеприпасы использует — у него закончились обычные боеприпасы, поэтому используются кассетные старого образца, некоторые из которых даже не разрываются», — подытожил «Ангел». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Десять военных медиков 430-го мотострелкового полка, заместителем командира которого является челябинец Юрий «Ангел» Гагарин, в период с 8 по 13 августа вывезли 234 раненых бойца с передовой в районе села Урожайное на Времевском выступе. При этом все военнослужащие выжили. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами участники героической эвакуации. «Мы эвакуировали раненых по шесть человек в машине — двое лежачих и четверо сидящих. В этом принимали участие десять медработников. Противник пытался накрывать нас кассетными боеприпасами, и двое медиков получили ранения. Они отказались от эвакуации, сами себя перевязали и пошли дальше помогать», — поделился начальник медицинской службы «Луна». Операция по вывозу раненых была рискованной. Но нашим военным сопутствовал успех. Исход операции медсестра с позывным «Солнце» объяснила правильной работой командиров и медиков. Все бойцы были вывезены с поля боя живыми. Это удалось благодаря оказанию доврачебной помощи прямо в находящемся под ударами кассетными боеприпасами Урожайном. На месте под обстрелом раненым накладывали жгуты, ставили капельницы и сразу старались эвакуировать. «Точка эвакуации у нас была прямо под носом у противника — он не смог догадаться, что мы эвакуируем с пятачка в районе позиции „Алга-1“. Машина подлетала прямо туда, грузила раненых и сразу уходила. При этом противник поддерживал свою пехоту огнем кассетными боеприпасами с разных направлений — укрываться было практически негде», — вспоминает заместитель командира полка Юрий «Ангел» Гагарин. Тогда военные врачи работали на износ. Понимали, что жизни бойцов зависит от их профессионализма и слаженности действий. «Было ощущение, что день не кончится никогда, откуда силы брала, не знаю — я просто видела мальчишек. Раненые поступали и поступали, и мы просто потерялись — день или ночь… Не было времени о чем-то думать — будто рубильник включился и началось: работа, работа, работа», — вспоминает медик «Мама». Сейчас ситуация на Времевском выступе продолжает оставаться напряженной — противник после занятия Урожайного накапливает живую силу и технику для дальнейшего наступления на Старомлиновку — крупный населенный пункт на стыке Запорожской области и ДНР. 430-й полк готовится дать отпор и на новых позициях. «В целом противник тоже выдохся. Судя по тому, как он себя ведет и какие боеприпасы использует — у него закончились обычные боеприпасы, поэтому используются кассетные старого образца, некоторые из которых даже не разрываются», — подытожил «Ангел».