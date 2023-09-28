В Сургуте родители учеников гимназии Салманова жалуются на несправедливое, по их мнению, увольнение преподавателя математики, которого ранее другие родители учеников этой же гимназии обвинили в пропаганде ЛГБТ-ценностей. Об этом URA.RU сообщил источник в местном педагогическом истеблишменте.
«Родители пишут в гимназию, пишут самому М. с вопросами, могут ли они что-то сделать. Многим это увольнение кажется несправедливым — ведь он действительно хороший учитель. Сейчас очень сложно найти учителя, в округе дефицит педагогов, преподающих точные науки. А М. вел алгебру, геометрию, статистику и музыку», — поделился инсайдер.
За педагога вступилось и преподавательское сообщество. «Он перевелся в учебное заведение перед началом учебного года, раньше работал в гимназии Салахова. Дети с удовольствием ходят к нему на уроки, он талантливый учитель. М. сам в свое время стал учеником года в Югре, окончил ВУЗ с красным дипломом, а его подопечные из Салаховской гимназии даже занимали призовые места на всероссийских олимпиадах по математике», — рассказал другой собеседник агентства.
Преподаватель подтвердил, что получил множество писем в свою поддержку. Их, по его словам, отправляли и в школу. Он и еще один собеседник агентства предоставили в распоряжение редакции несколько скриншотов. Часть из них редакция публикует, скрыв персональные данные.
В департамент образования администрации Сургута направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в увольнении учителя гимназии Салманова заподозрили представителей сургутского политбомонда. Учебное заведение считается одним из самых престижных в округе, там учатся дети депутатов и чиновников.
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