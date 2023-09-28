28 сентября 2023

В ХМАО родители возмутились увольнению математика-метросексуала. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Родители и ученики гимназии Салманова в Сургуте разделились на два лагеря (архивное фото) Фото:

В Сургуте родители учеников гимназии Салманова жалуются на несправедливое, по их мнению, увольнение преподавателя математики, которого ранее другие родители учеников этой же гимназии обвинили в пропаганде ЛГБТ-ценностей. Об этом URA.RU сообщил источник в местном педагогическом истеблишменте.

«Родители пишут в гимназию, пишут самому М. с вопросами, могут ли они что-то сделать. Многим это увольнение кажется несправедливым — ведь он действительно хороший учитель. Сейчас очень сложно найти учителя, в округе дефицит педагогов, преподающих точные науки. А М. вел алгебру, геометрию, статистику и музыку», — поделился инсайдер.

За педагога вступилось и преподавательское сообщество. «Он перевелся в учебное заведение перед началом учебного года, раньше работал в гимназии Салахова. Дети с удовольствием ходят к нему на уроки, он талантливый учитель. М. сам в свое время стал учеником года в Югре, окончил ВУЗ с красным дипломом, а его подопечные из Салаховской гимназии даже занимали призовые места на всероссийских олимпиадах по математике», — рассказал другой собеседник агентства.

Преподаватель подтвердил, что получил множество писем в свою поддержку. Их, по его словам, отправляли и в школу. Он и еще один собеседник агентства предоставили в распоряжение редакции несколько скриншотов. Часть из них редакция публикует, скрыв персональные данные.

В департамент образования администрации Сургута направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в увольнении учителя гимназии Салманова заподозрили представителей сургутского политбомонда. Учебное заведение считается одним из самых престижных в округе, там учатся дети депутатов и чиновников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте родители учеников гимназии Салманова жалуются на несправедливое, по их мнению, увольнение преподавателя математики, которого ранее другие родители учеников этой же гимназии обвинили в пропаганде ЛГБТ-ценностей. Об этом URA.RU сообщил источник в местном педагогическом истеблишменте. «Родители пишут в гимназию, пишут самому М. с вопросами, могут ли они что-то сделать. Многим это увольнение кажется несправедливым — ведь он действительно хороший учитель. Сейчас очень сложно найти учителя, в округе дефицит педагогов, преподающих точные науки. А М. вел алгебру, геометрию, статистику и музыку», — поделился инсайдер. За педагога вступилось и преподавательское сообщество. «Он перевелся в учебное заведение перед началом учебного года, раньше работал в гимназии Салахова. Дети с удовольствием ходят к нему на уроки, он талантливый учитель. М. сам в свое время стал учеником года в Югре, окончил ВУЗ с красным дипломом, а его подопечные из Салаховской гимназии даже занимали призовые места на всероссийских олимпиадах по математике», — рассказал другой собеседник агентства. Преподаватель подтвердил, что получил множество писем в свою поддержку. Их, по его словам, отправляли и в школу. Он и еще один собеседник агентства предоставили в распоряжение редакции несколько скриншотов. Часть из них редакция публикует, скрыв персональные данные. В департамент образования администрации Сургута направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в увольнении учителя гимназии Салманова заподозрили представителей сургутского политбомонда. Учебное заведение считается одним из самых престижных в округе, там учатся дети депутатов и чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...